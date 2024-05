Leonor Pinho aponta ao Campeonato do Mundo

A almeirinense Leonor Pinho participou dia 19 de maio na 1ª etapa de qualificação para o Campeonato do Mundo de Teqball 2024, que se realizou no Pavilhão Desportivo do Bairro da Boavista, em Benfica.



Esta foi a primeira de duas etapas para apurar os atletas portugueses que irão fazer parte da Seleção Nacional no próximo Mundial que se realiza durante o mês de Setembro, na Polónia.





A jovem que representa os “Caixeiros” de Santarém terminou no 3º lugar, o que lhe valeu mais uma ida ao pódio.



Leonor Pinho, no final, referiu que “estou muito satisfeita com a minha prestação, sabia que ia ser difícil porque o nível é muito alto, mas o 3º lugar dá-me esperanças para o futuro, sei que preciso de trabalhar e treinar mais”