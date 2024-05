Detido por cultivo de estupefacientes

O Comando Territorial de Santarém, através do Posto Territorial de Coruche, no dia 16 de maio, deteve um homem com 35 anos, por tráfico de estupefacientes, no concelho de Coruche.

Na sequência de uma ocorrência envolvendo um incêndio numa habitação, os militares da Guarda deslocaram-se de imediato para local onde detetaram uma estufa, tendo verificado que no interior estavam equipamentos preparados para o cultivo, secagem e embalamento de canábis.

Na sequência de diligências policiais foi possível identificar e deter o suspeito, tendo sido possível apreender diverso material, de entre o qual se destaca:

50 caules/pés de canábis;

Cinco telemóveis;

80 vasos de plástico preto;

30 transformadores de corrente elétrica;

Dois motores de ventilação contidos em caixas de madeira;

Dois aquecedores industriais elétricos de chão;

Uma balança e diversos sacos de acondicionamento;

Uma mini estufa para germinação de sementes.

O detido foi presente no Tribunal Judicial de Coruche, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de apresentações bissemanais, no posto policial da sua respetiva área de residência.

A ação contou como reforço dos militares da estrutura de investigação criminal do Destacamento Territorial de Coruche.