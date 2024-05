José Rodrigues vence Sopa da Pedra Classic 2024

Torneio em casa, vitória para a casa. José Rodrigues venceu o escalão de +50 do Sopa da Pedra Classic 2024, que decorreu entre os dias 18 e 19 de maio, em Almeirim. Em pares, Isabel Carvalho e Ana Paula Rosário, chegaram à final.

Em +50, José Rodrigues venceu Pedro Pinheiro, do CT Jamor, por desistência do tenista lisboeta quando o marcador indicava 5/4 a favor do tenista de Almeirim, conquistando assim o título mais cedo. No caminho até à final, José Rodrigues venceu o colega de clube, Rui Santos, por 6/3 e 6/1 nos quartos de final.

Ainda em +50, Pedro Alves, também de Almeirim, venceu a ronda inaugural e cedeu frente ao finalista pelos parciais de 6/0 e 6/0. Em pares, Jorge Almeida e António Vargas, da Beloura TA, venceram Ricardo Maria e Paulo Azevedo, da Scalsport, por 6/2 e 6/3.

Em +50 femininos, Isabel Carvalho só cedeu nas meias-finais, frente à vencedora do torneio, Susana Marques, do CIF, por duplo 6/0. Na final, Susana Marques bateu Paula Falcão, do CET Leiria, por 1/6, 6/4 e 10-6. Ainda neste escalão, de Almeirim, Ana Paula Rosário cedeu frente à colega de clube, Isabel Carvalho, por 6/3 e 6/1 e Sara Pereira frente a Paula Falcão, por duplo 6/0.

Ainda na vertente feminina, em +40, Inês Carvalho, do Lisboa Racket Center, venceu Cláudia Pelixo, do CT Amadora, por 7/5 e 6/1. De Almeirim, Helena Palhas cedeu frente a Vera Gorjão, do CT Torres Novas, por 7/5 e 6/1. Em pares, Ana Paula Rosário e Isabel Carvalho cederam apenas no jogo decisivo, frente a Lama Mouhandess (CT Torres Novas) e Ann Fernandes (CET Leiria), por duplo 6/2.

Em +60, Jorge Almeida derrotou o colega de clube António Vargas pelos parciais de 6/1, 4/6 e 10-5, conquistando assim o troféu deste escalão.

O Sopa da Pedra Classic 2024 disputou-se entre os dias 18 e 19 de maio nos court’s de ténis do Parque da Zona Norte em Almeirim e integrou o calendário oficial da Federação Portuguesa de Ténis nos escalões de +40, +50 e +60, como torneio de nível B.