Fazendense termina campeonato fora do pódio

A Associação Desportiva Fazendense terminou o campeonato distrital de futebol na quarta posição da tabela classificativa, com 62 pontos somados, menos nove que o primeiro classificado e campeão distrital, o CD Fátima.

Na última jornada do campeonato, a equipa de Fazendas de Almeirim perdeu 2-0, em Torres Novas.

Os charnecos lutaram pelo título até à penúltima jornada, mas a derrota em Coruche, deitou por terra as ambições do Fazendense.

A última jornada tinha todos os holofotes virados para Abrantes, onde o Fátima necessitava de vencer para ser campeão e assim o fez com uma vitória por 1-2. O Ferreira do Zêzere não foi além de um empate a zero, no seu reduto, diante do Coruchense.