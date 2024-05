Largo Dr. Moita estreia com Encontro de Marchas Populares

O largo Dr. Moita vai estrear as instalações festivas com um arraial “Encontro de Marchas Populares”, no próximo dia 8 de junho, em Cortiçóis, freguesia de Benfica do Ribatejo.

As marchas convidadas nesta iniciativa são a Marcha Popular do Couto, Caldas da Rainha, Benavente; Fazendas de Almeirim; Salvaterra de Magos e Benfica do Ribatejo, seguido de um baile popular com Rafael Vargas.

A organização é da Associação Recreativa e Cultural Ribatejana, que convida todos a estar presente. As entradas são livres.