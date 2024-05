Músico João Feneja em iniciativa solidária nos 7 anos dos incêndios de Pedrógão Grande (c/vídeo)

Depois do lançamento do EP “Bom Porto”, o músico de Santarém, João Feneja, lança o single “Namoro no carro”, dando início a uma iniciativa solidária “Ouvir e Receber” quando se assinalam os sete anos dos incêndios de Pedrógão Grande.

Assim, neste mês que antecede a efeméride, por cada audição da canção no Youtube e no Spotify reverterá 1 cêntimo a favor da Associação de Vítimas do Incêndio de Pedrógão Grande (AVIPG). Para o somatório da quantia a doar vão contribuir também novos seguidores nas plataformas digitais Youtube, TikTok e Instagram, até ao valor total de 1.000 euros.

Para além do valor doado por cada audição e seguidor, também a transmissão em estações de rádio vai contribuir para este somatório, com o músico a doar cinco euros por cada estação de rádio que transmita o “Namoro no carro”.

A canção, da autoria de João Rosário, foi gravada no Estúdio Lola e no Slow Music Studios, com a produção de Eduardo Espinho e mistura/masterização de Nuno Simões.

Diariamente, o músico vai partilhar nas redes sociais os resultados desta campanha solidária que começa com o lançamento da música a 24 de maio e termina com a doação no dia 17 de junho.