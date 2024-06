Centro de Karaté Amicale de Almeirim arrecada seis medalhas

A Seleção de Competição da AK-PMA convocou seis atletas do Centro de Karaté Amicale de Almeirim, dos Dojos das Fazendas de Almeirim e Benfica do Ribatejo, para participar na XVI Taça de Karaté da Cidade de Almeirim, no passado dia 12 de maio.

Um evento de âmbito nacional e internacional, que contou com a presença de cerca de 420 Atletas.

A AK-PMA conquistou sete medalhas, três delas foram conquistadas por atletas do Centro de Karate de Almeirim. Foram eles:

Carlota Baptista – 2º Lugar Kata Infantil Feminino;

Duarte Jordão – 2º Lugar Kata Infantil Masculino;

Matias Pedro – 1º Lugar Kumite Iniciado Masculino – 44Kg;

Foram três ótimas prestações competitivas, cheias de personalidade e qualidade técnica.

Os restantes atletas, Pedro Ferreira, Alice Dias e Guilherme Neves não conquistaram medalhas, mas estiveram muito bem e deixaram boas indicações para o futuro.

Esta foi a última prestação competitiva do Centro de Almeirim, nesta época, que foi dura, com muito trabalho e conquistas.

“Os nossos atletas mostraram mais uma vez que são verdadeiros campeões. Não podia estar mais orgulhoso, do que estou. Neste momento, podemos dizer que temos bons atletas para nos representar a nível nacional. Temos um Vice-campeão Regional e o 5º melhor atleta nacional Iniciado de Kumite – 44Kg (Matias Pedro) mas, está aqui muito trabalho e colaboração de uma equipa fantástica”, assume o Sensei Paulo Sérgio Jordão.

O centro nesta época, participou em nove competições (uma associativa, seis nacionais, Regional Centro Sul e Nacional da Fnkp). Apurou dois atletas para o Campeonato Nacional da Federação (FNKP) e conquistou um total de 30 Lugares de Pódios:

10 – primeiros lugares;

4 – segundos Lugares;

15 – terceiros lugares;

“A competição termina, mas o trabalho continua, neste momento as prioridades são as Graduações já no próximo mês de Junho e a preparação da nova época de 2024/25”, destaca a secção.