José Rodrigues vence torneio Cidade de Torres Novas

O tenista da Associação 20kms de Almeirim, José Rodrigues, conquistou o VII Torneio Cidade de Torres Novas ao bater na final Nélson Rolo, do Clube Ténis da Marinha Grande.

No encontro decisivo, o tenista de Almeirim derrotou Nelson Rolo por 6/1 e 6/2, depois de ter ultrapassado Miguel Silva, do CT Caldas da Rainha, por 6/0 e 6/1 e João Pimenta Coelho, do CLAC Entroncamento, pelos parciais de 6/1 e 6/2.

Em femininos, no escalão de +40, Helena Palhas cedeu nos quartos-de-final frente a Lama Mouhandess, do CT Torres Novas, por duplo 6/1. Em +50, Isabel Carvalho venceu Ana Miguel, também de Torres Novas, por 6/0 e 6/1 mas cedeu depois frente a Susana Marques, do CIF, por duplo 6/0.

Ainda em +50, Sara Pereira cedeu na ronda inaugural frente à vencedora do torneio, Susana Marques e Ana Paula Rosário frente à finalista Paula Falcão, do CET Leiria, por duplo 6/0.

O VII Torneio Cidade de Torres Novas decorreu entre 30 de maio e 2 de junho nos court’s de relva sintética do CT Torres Novas e integrou o calendário oficial da Federação Portuguesa de Ténis como torneio de nível B nos escalões de +40, +50 e +60.

Gaspar Correia Freire finalista no nível B em Alcobaça

O tenista da Associação 20kms de Almeirim, Gaspar Freire, atingiu a final no torneio de nível B de Sub14 promovido pelo Clube Ténis de Alcobaça. Já Artur Correia Freire cedeu nas meias-finais frente ao tenista que veio a conquistar o torneio.

Gaspar Freire, que defendia o estatuto de principal cabeça de série, cedeu apenas na final frente a Misha Botelho, do CIF, por 6/1 e 6/0. Pelo caminho, o vencedor derrotou ainda Artur Freire pelos parciais de 6/3 e 7/5.

Em pares, a dupla que representa o Ténis Almeirim perdeu nas meias-finais frente a Misha Botelho e Gabriel Ataíde, do CT Torres Novas, por 6/4 e 6/3.

Na variante feminina, Francisca Caetano cedeu na ronda inaugural frente a Luísa Louro, do CT Caldas da Rainha, pelos parciais de 6/2 e 6/1. Em pares, a tenista de Almeirim jogou ao lado de Carmo Rodrigues, da Quinta da Marinha RC, tendo perdido frente a Sofia Skrypnichenko (AHEAD CT) e Laura Levy (CT Paço do Lumiar), por 6/4, 1/6 e 10-7 no super tie-break.

A prova B de Sub14 decorreu entre os dias 31 de maio e 2 de junho e foi promovida pelo Clube Ténis de Alcobaça tendo integrado o calendário oficial da Federação Portuguesa de Ténis como torneio de nível B no escalão de Sub14.