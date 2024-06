Almeirim em grande destaque na Gala dos Vinhos do Tejo

Os vinhos do concelho de Almeirim estiveram em grande evidência na Gala dos Vinhos do Tejo, cerimónia que se realizou na sexta-feira, dia 21 de junho, a ODE Winery, em Vila Chã de Ourique, no Cartaxo.

Destaque para a Adega Cooperativa de Almeirim que viu o seu presidente, Manuel Gabirra, ser galardoado com o prémio Carreira, venceu o prémio Empresa Dinamismo, venceu o prémio de Melhor Fernão Pires e ainda arrecadou uma medalha Grande Ouro.

A Quinta do Casal Monteiro foi galardoada com o prémio Empresa Excelência e o prémio Vinho Excelência Tinto foi ganho pela Quinta do Casal Branco.

Entre medalhas Grande Ouro, medalhas de Ouro e medalhas de Prata, o concelho de Almeirim conquistou um total de 18 prémios pelos seus vinhos.

O evento, promovido e organizado pela Comissão Vitivinícola Regional do Tejo, conjuntamente com a Confraria Enófila Nossa Senhora do Tejo, contou com a presença de mais de 400 pessoas e teve como objetivo anunciar e entregar os prémios do XIV Concurso Vinhos do Tejo, da 11.ª edição do Tejo Gourmet – Concurso de Iguarias e Vinhos do Tejo; e eleger a Empresa Dinamismo, a Empresa Excelência, o Enólogo do Ano e aquele/a que mereceu receber a distinção de Prémio Carreira, todos relativos ao trabalho desenvolvido no ano passado.

No que toca ao Concurso Vinhos do Tejo 2024, que este ano contou com cerca de 50 jurados a avaliar 216 amostras, o destaque maior, com distinção de Excelência, foi para o Enóloga branco 2022, tendo o prémio ficado em casa, na ODE Winery; e para o Falcoaria tinto 2021, do produtor Casal Branco, em Almeirim. À semelhança do ano passado, a CVR Tejo quis premiar o melhor varietal de Fernão Pires, entregue ao Reserva das Pedras Fernão Pires branco 2018, da Quinta da Alorna. Do mesmo modo que prestigiou a casta rainha branca, fê-lo, em estreia, com a tinta, tendo o Casa da Atela Castelão Vinhas Velhas tinto 2021, da Quinta da Atela, sido o eleito como o melhor 100% castelão em prova. Os holofotes acenderem-se para fazer brilhar cinco vinhos com Grande Ouro – o Senhora Companhia Vinho Novo tinto 2023 (Companhia das Lezírias), o Dona Anca Grande Reserva tinto 2020 (Anca Martins), o Bridão Late Harvest branco 2022 (Adega do Cartaxo) e o Varandas Licoroso branco 2010 (Adega de Almeirim) –, 27 Ouro e 39 Pratas.

Dos vinhos às pessoas e empresas, foram atribuídos os tão esperados Prémios Vinhos do Tejo. Pedro Gil Franco foi eleito o Enólogo do Ano, distinção que celebra a técnica, mas também paixão, dedicação e magia na arte de transformar uvas em vinhos, num portefólio amplo e eclético. O trabalho do diretor de enologia da Adega do Cartaxo é sinónimo de dedicação, na procura continuada da excelência, resultando na colocação dos vinhos da Adega num patamar de destaque nacional e internacional. No futebol, carreira a que se dedicou tantos anos, chegou à 2ª divisão nacional, mas nos vinhos, são várias as vezes que se destaca em primeiro lugar, junto dos jurados, críticos e consumidores, conquistando prémios em variadíssimos concursos por todo o mundo.

Manuel Azoia Gabirra, presidente da Adega de Almeirim, recebeu das mãos de Pedro Ribeiro, presidente da Câmara da mesma terra, o Prémio Carreira, pela sua dedicação ao vinho, numa trajetória marcada por muita paixão e conquistas, resultantes de muito trabalho. Com a sua liderança e visão, já há 35 anos na direção e há 10 como presidente, Manuel Azoia Gabirra tem sabido transformar desafios em oportunidades, deixando um legado duradouro e inspirador para as futuras gerações. Uma força motriz por trás da maior adega cooperativa do país, conduzindo-a com mestria. Apaixonado pelo seu clube, o maior do país e que dispensa apresentações, é junto dos amigos e do seu passatempo preferido – a caça –, que ocupa o pouco tempo que tem disponível.

Para a Adega de Almeirim vai ainda o prémio na categoria Dinamismo, ao destacar-se como a empresa que mais cresceu no ano de 2023. Este é um prémio que celebra a força e a perseverança de um grupo de pessoas que muito tem contribuído para o presente e para o futuro dos Vinhos do Tejo. A Adega de Almeirim produz alguns dos vinhos mais vendidos em Portugal e, ao ser uma das maiores do país, tem um grande impacto na economia local e nos dados de aumento de certificação da nossa região. Com mais de meio século de história, são um exemplo de que a união e a cooperação são fundamentais para o sucesso e a excelência.

A Quinta do Casal Monteiro foi eleita como Empresa Excelência, uma distinção que celebra a inovação e o compromisso contínuo com a qualidade. Este prémio destaca a conquista de um produtor, que continuamente tem trilhado um caminho dedicado à produção de vinhos de qualidade e autenticidade, refletindo o melhor que os Vinhos do Tejo têm a oferecer e tudo o que a nossa região beneficia da proximidade de um rio que a atravessa e influencia no estilo de vinhos que aqui são produzidos. O cuidado com cada detalhe do processo produtivo, desde o cultivo das vinhas até ao engarrafamento, respeitando o terroir, tem resultado na produção de vinhos embaixadores da nossa região, sobretudo nos mercados internacionais.

Bienalmente, realiza-se o Tejo Gourmet – Concurso de Iguarias e Vinhos do Tejo, com o anúncio e entrega de prémios a acontecer durante a Gala. Este ano, estiveram 63 restaurantes a concurso, 29 dos quais em estreia. O Desarma, restaurante madeirense do Hotel The Views Baía, destacou-se deliberadamente, tendo sido o grande vencedor da noite, ao arrecadar diploma de Grande Ouro e uma distinção em dose tripla: O Melhor Restaurante, Melhor Cozinha de Autor e Melhor Harmonização. Eleito na categoria de Melhor Tradicional, o À Terra, do Octant Vila Monte Hotel, em Moncarapacho, Olhão; e, como Melhor Internacional, o restaurante scalabitano de nome Amassa. O Tum Tum, em Torres Novas, passa a ser o detentor da Melhor Casa de Petiscos, sendo que a Melhor Carta de Vinhos também foi para Torres, mas Vedras, com o Roots a ser o eleito. Todos os citados receberem diploma de Grande Ouro. O Landeira, em Tomar, recebeu Ouro, mas fez um ex-aequo com o Desarma na categoria de Melhor Harmonização.

A Gala Vinhos do Tejo conta com o patrocínio e apoio de entidades como o CA Seguros, a Amorim Cork, a Agroeno, a Borrego – Leonor & Irmão, a OPAL, a Gifts4Wine, a Travel Care, a Cork Supply e a SAI Oenological Sensitivity.

Prémios dos Vinhos de Almeirim:

EXCELÊNCIA – CASAL BRANCO – SOCIEDADE DE VINHOS, FALCOARIA, TINTO 2021

GRANDE OURO: ADEGA COOPERATIVA DE ALMEIRIM, VARANDAS LICOROSO, BRANCO 2010

GRANDE OURO: QUINTA DA ALORNA, RESERVA DAS PEDRAS FERNÃO PIRES, BRANCO 2018

MELHOR FERNÃO PIRES: QUINTA DA ALORNA, RESERVA DAS PEDRAS FERNÃO PIRES, BRANCO 2018

OURO: QUINTA DA ALORNA, VINHO LICOROSO ABAFADO 5 YEARS FERNÃO PIRES, BRANCO 2017

OURO: QUINTA DO CASAL MONTEIRO, QUINTA DO CASAL MONTEIRO GRANDE RESERVA, BRANCO 2021

OURO: QUINTA DO CASAL MONTEIRO, FORMA DE ARTE CHARDONNAY, BRANCO 2023

OURO: QUINTA DO CASAL MONTEIRO, FORMA DE ARTE CABERNET SAUVIGNON, TINTO 2020

OURO: QUINTA DO CASAL MONTEIRO, FORMA DE ARTE ALVARINHO, BRANCO 2023

OURO: QUINTA DO CASAL MONTEIRO, QUINTA DO CASAL MONTEIRO PINOT NOIR, ROSÉ 2022

OURO: QUINTA DO CASAL MONTEIRO, QUINTA DO CASAL MONTEIRO GRANDE RESERVA, TINTO 2020

OURO: CASAL BRANCO – SOCIEDADE DE VINHOS, FALCOARIA VINHAS VELHAS FERNÃO PIRES, BRANCO 2021

PRATA: CASAL BRANCO – SOCIEDADE DE VINHOS, QUINTA DO CASAL BRANCO RESERVA, BRANCO 2022

PRATA: CASAL BRANCO – SOCIEDADE DE VINHOS, QUINTA DO CASAL BRANCO SAUVIGNON BLANC, BRANCO 2023

PRATA: FIUZA WINES, FIUZA PREMIUM ALICANTE BOUSCHET RESERVA, TINTO 2022

PRATA: CASAL BRANCO – SOCIEDADE DE VINHOS, QUINTA DO CASAL BRANCO ALVARINHO, BRANCO 2023

PRATA: ADEGA COOPERATIVA DE ALMEIRIM, VARANDAS, BRANCO 2022

PRATA: CASAL BRANCO – SOCIEDADE DE VINHOS, FALCOARIA COLHEITA TARDIA, BRANCO 2018