Santarém celebra os Santos Populares com arraial na cidade

De 27 a 30 de junho, Santarém renova o convite aos munícipes e seus visitantes a celebrarem os Santos Populares, em três espaços do Centro Histórico, devidamente engalanados para o efeito: na Rua Arco Manços, no Largo Emílio Infante da Câmara e no Largo Ramiro Nobre que vão transformar Santarém num imenso arraial.

A autarquia Scalabitana conta com o apoio da ACES – Associação Comercial e Empresarial e parceiros, de forma a oferecerem uma festa com muita animação, decoração adequada aos festejos, música e boa gastronomia.

De forma a vivificar as tradições populares, a Festa conta com tasquinhas, dinamizadas, na Rua Arco de Manços, pelo TASCÁ, pelo Lateral GastroBar e pela Burguesita, com música para todas as idades, a cargo do teclista Louro, do Duo Key Love, Oriundos da Noite e pelo Quarteto Nelson Pisco.

João Teixeira Leite, vice-presidente do Município de Santarém renova “o convite para que os Scalabitanos e todos aqueles que queiram juntar-se a esta festa dos Santos Populares, reúnam as suas famílias e amigos e venham comemorar connosco, esta que é uma das partes vitais do património cultural de Portugal”.

No Largo Emílio Infante da Câmara, as tasquinhas estão a cargo do Restaurante Amassa, do Restaurante deselegante e da Associação de Moradores do Centro Histórico. A música conta com Rosinha, Miguel Bravo, DJ Ti Manel e Bailarina e com Emanuel Moura que convida David Antunes.

No Largo Ramiro Nobre, as tasquinhas são dinamizadas pela Associação Amigos das Caneiras e pela Associação Académica de Santarém, com música pela Bandinha da Moca, Farratuga, Folhas de Pêssego -brass band e Camisas Negras.

A organização pretende promover a música tradicional portuguesa em concordância com a gastronomia típica, da região e da época, criando um ambiente de salutar convívio entre as diversas gerações, nas zonas mais antigas da Cidade.

O Município de Santarém pretende que a Cidade de Santarém seja conhecida pelas suas celebrações dos Santos Populares, de forma a que futuramente, esta iniciativa passe a fazer parte do calendário das festas anuais como um exemplo brilhante de organização na comunidade.