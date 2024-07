Helena Fidalgo faz história

Pela primeira vez na história do PS Almeirim há uma mulher a coordenar a concelhia. Helena Fidalgo foi eleita para os próximos dois anos com uma maioria clara e apenas uma abstenção.



“Uma Mulher de trabalho com provas dadas na sua vida profissional. Uma excelente escolha”, escreveu Pedro Ribeiro nas redes sociais.



O Partido Socialista local tem como grande objetivo para os próximos dois anos, as autárquicas 2025 e a escolha do candidato à câmara, uma vez que Pedro Ribeiro já nao se pode recandidatar.