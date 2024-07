Futebol Feminino: Uma experiência única na Copa para jovens atletas do União

A equipa feminina de Sub-13 do U. Almeirim participou na 10.ª da Copa do Guadiana juntamente com 287 equipas de Portugal e que totalizaram mais de 4500 jogadores.



Como para os oitavos de final, apenas, passaram as primeiras classificadas dos 13 grupos mais os três melhores segundos, a formação ribatejana ficou na segunda metade da classificação.

A equipa unionista realizou cinco jogos e obteve os três resultados possíveis.



“Única equipa feminina em 288 equipas presentes traduz a garra, ambição, querer demonstrar ao longo de Toda a época e que se materializou com a presença neste importante torneio”, destaca o clube.

“O futuro será certamente risonho para as nossas jogadoras e equipa técnica enquanto se mantiverem unidos em PROL de um objetivo como foi demonstrado”, conclui o U. Almeirim.