Diogo Neves reforça Murches

Diogo Neves reforça o Murches vindo do vice-campeão italiano Trissino. O jogador campeão do Mundo de sub-20 em 2013, regressa a Portugal após oito anos no hóquei em patins italiano, onde representou Bassano, Sandrigo, Vercelli e Trissino. O jogador almeirinense tem formação no Sporting e Benfica.

Segundo escreve o Record na edição online, o Murches prepara um projeto ambicioso para atacar a terceira temporada no melhor campeonato do Mundo. A equipa do concelho de Cascais, que na próxima temporada vai contar com o ex-técnico do Benfica Pedro Nunes.