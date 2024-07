Zambujo, Fernando Daniel, Calema, Los Romeros e os Bandidos do Cante nas festas de Coruche

António Zambujo, Fernando Daniel, Calema, Los Romeros e os Bandidos do Cante são cinco dos nomes grandes que de 14 a 18 de agosto atuam nos palcos das Festas em Honra de Nossa Senhora do Castelo. A grande festa coruchense tem início já a 6 de agosto com as tradicionais novenas em Honra de Nossa Senhora do Castelo, que se prolongam até 14 de agosto, dia oficial de abertura da programação cultural, iniciada com vibrantes performances de dança, um emocionante espetáculo de fogo-de-artifício e o concerto do aclamado António Zambujo.

Até 18 de agosto a Festa é intensa e diversificada, com mais concertos, tourada à corda, corrida de toiros, a procissão, o Festival Internacional de Folclore António Neves, o desfile de tertúlias tauromáquicas, o Cortejo Histórico e Etnográfico e um grande espetáculo pirotécnico de encerramento. Além do cartaz imperdível, as Festas constituem um importante momento de encontro, marcando o regresso da diáspora coruchense e a grandiosidade das celebrações em devoção à padroeira de Coruche. O evento, inesquecível, traduz a essência e a vitalidade da comunidade local.

Mais informaçao em Tradição, devoção e cultura de 14 a 18 de agosto – Câmara Municipal de Coruche (cm-coruche.pt)