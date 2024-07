Escola Superior de Saúde de Santarém forma 94 novos enfermeiros

A Escola Superior de Saúde de Santarém (ESSS) assinalou, na tarde do dia 19 de julho, o encerramento do 35º Curso de Enfermagem – 1º Ciclo no auditório da Escola, com a licenciatura de 94 novos enfermeiros.

Na cerimónia, os novos finalistas receberam as insígnias, símbolo da enfermagem e leram em conjunto o Compromisso de Honra que simboliza a transição de estudantes para profissionais.

Hélia Dias, diretora da Escola Superior de Saúde de Santarém falou da instituição, “como uma escola de referência no panorama nacional e internacional; somos, este ano, dos 45 cursos de ensino superior do país, o que tem uma taxa de empregabilidade de 100%, uma referência que nos enaltece e isso é o resultado do trabalho de todos”.

Alfredo Amante, vereador da Câmara Municipal de Santarém, deu os parabéns a estes novos enfermeiros, reconhecendo o seu trabalho, talento, esforço e dedicação na conclusão do curso, assim como uma “palavra de apreço e consideração a todos os pais e familiares” e referiu “é com grande honra e satisfação que vos vejo nesta cerimónia de encerramento, marcando um momento significativo da vossa vida. Hoje celebramos não só a conclusão de um curso, mas o início de uma nova jornada repleta de oportunidades, desafios e conquistas que irão alcançar.

O vereador destacou ainda o papel que os enfermeiros têm, “esta profissão que agora enlaçam é uma das mais nobres no mundo atual, pois o trabalho que irão desenvolver quer no aspeto técnico quer no aspeto social e humano é de grande importância”.

Nesta sessão de encerramento foram ainda atribuídos prémios de mérito, designadamente o prémio Albergaria Martins e o prémio Ernesto da Fonseca.

“Aquando da criação desta Escola em 1973, o Dr. Albergaria Martins e o Enf.º Ernesto da Fonseca foram dois dos seus fundadores. Pelo profissionalismo sempre demonstrado, pela dedicação, pela responsabilidade, mas sobretudo pelos seus valores morais e humanistas e pela amizade a esta escola, em momentos diferentes e por razões diferentes foi seu desejo premiar os melhores alunos”, referiu Hélia Dias.

O Prémio Albergaria Martins premeia o estudante que para além da classificação obtida e da assiduidade, mostrou ao longo do curso interesse, adequadas relações interpessoais e identificação com a profissão.

O Prémio Ernesto da Fonseca foi atribuído a três alunas que se destacaram no estágio de integração à vida profissional no Hospital de Santarém. Esta restrição ao Hospital de Santarém resulta da grande ligação do Enf.º Ernesto da Fonseca ao mesmo, pois foi Enfermeiro Diretor do hospital entre 1988 a 1995 quando se aposentou. Além da classificação obtida, valoriza a capacidade de adaptação aos cuidados, o relacionamento interpessoal e a integração na equipa.