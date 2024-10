ULS da Lezíria reforçada com 12 novos médicos

A Unidade Local de Saúde da Lezíria (ULS da Lezíria) promoveu, no dia 30 de setembro, uma sessão de boas-vindas destinada aos 12 novos médicos que iniciaram recentemente funções. Os novos especialistas irão reforçar as áreas de Medicina Interna (1), Medicina Geral e Familiar ( 8 ), Psiquiatria da Infância e da Adolescência (1), Pediatria (1) e Patologia Clínica (1) e juntam-se a um conjunto de mais 14 médicos de outras especialidades que integraram a Unidade em 2024.

A receção contou com as intervenções de Tatiana Silvestre, presidente do Conselho de Administração, Ana Rita Paulos, diretora clínica para os Cuidados de Saúde Hospitalares, João Soares Ferreira, diretor clínico para os Cuidados de Saúde Primários, Hugo de Sousa e Sérgio Domingos, vogais executivos, e João Formiga, enfermeiro diretor.

Ao intervir, Tatiana Silvestre, presidente do Conselho de Administração, começou por dar as boas-vindas aos novos profissionais e sublinhou a importância da integração e colaboração no trabalho diário. “Desejo-vos as boas-vindas, que sejam felizes nesta instituição, que trabalhem em conjunto, sempre com a visão na integração dos cuidados e na colaboração entre pares”, referiu e reforçou: “Nós estamos à vossa disposição para o necessário.”

Seguiu-se a intervenção de Ana Rita Paulos, que sublinhou a importância da proximidade e da cooperação entre todos. “O modelo de ULS é uma grande mais-valia, porque permite-nos trabalhar em parceria e em complementaridade”, mencionou.

Ao usar da palavra, João Soares Ferreira partilhou os resultados que espelham a evolução positiva da atividade, realçando que a ULS da Lezíria já atingiu uma cobertura de utentes com médico de família de 82,8%, o que significa um aumento. “É uma realidade nova para nós. Esperamos fechar o ano a rondar os 87%”, avançou, tendo ainda acrescentado que, “com o próximo concurso, o nosso mapa de medicina geral e familiar fica quase plenamente preenchido, o que consideramos que vai dar também espaço para um crescimento diferente e para mais projetos de integração e de articulação”.

Ao concluir a sua intervenção, o diretor clínico para os Cuidados de Saúde Primários realçou o valor dos recursos humanos: “Os recursos humanos são a nossa grande ‘jóia’. E por isso, é nossa missão também cuidar de vocês e agradecer-vos o esforço que fazem todos os dias no terreno, porque não há medida que funcione se não houver profissionais do outro lado que a coloquem em prática”, concluiu.

Hugo de Sousa, vogal executivo com pelouro dos recursos humanos, deu especial destaque à integração dos profissionais de Medicina Geral e Familiar, e realçou que todos iniciaram funções em USF modelo B. “Desejo-vos as boas-vindas. Podem contar com este Conselho de Administração para aquilo que for necessário.”

Também Sérgio Domingos, vogal executivo, congratulou os novos médicos e reforçou os votos de boas-vindas. “Tem sido um orgulho muito grande estar nesta ULS. Acho que o que veem é uma organização em crescimento. Desejo-vos a melhor sorte no resto do tempo que aqui passarem”, afirmou.