Guarda Nacional Republicana inicia operação ‘Censos Sénior 2024’

A Guarda Nacional Republicana (GNR) realiza, entre o dia 1 de outubro e o dia 15 de novembro, em todo o território nacional, a operação “Censos Sénior 2024”.

Segundo a GNR, a operação, realizada no âmbito do policiamento comunitário, visa “garantir um conjunto de ações de patrulhamento e de sensibilização à população mais idosa, com o objetivo de sensibilizá-las para comportamentos de autoproteção de segurança e reforçar o sentimento de segurança”.

Com início, hoje, Dia internacional do Idoso, a GNR terá cerca de 400 militares das Secções de Prevenção Criminal e Policiamento Comunitário distribuídos por todo o País, com o apoio e a sinergia dos vários parceiros locais e nacionais, vão privilegiar a proximidade junto da população idosa e com maior vulnerabilidade, e/ou que vivem sozinhas e/ou isoladas.

“O objetivo visa reforçar os comportamentos de segurança que permitam reduzir o risco dos idosos se tornarem vítimas de crimes, nomeadamente em situações de violência, de burla e furto”, acrescenta a mesma fonte.

Este ano, a Guarda anuncia ainda que irá prolongar o período da operação, justificando a medida por se continuar a revelar fundamental “alertar as pessoas idosas para os procedimentos de autoproteção em situações de violência, burlas, conto do vigário e furto em residências, assim como prevenir comportamentos de risco associados ao consumo de álcool e combater o isolamento social, identificar cuidadores informais e capacitação de adultos para utilização da internet”.

Na edição de 2023 da Operação “Censos Sénior”, a Guarda sinalizou 44 114 idosos, 1857 deles no distrito de Santarém, que vivem sozinhos e/ou isolados, ou em situação de vulnerabilidade, em razão da sua condição física, psicológica, ou outra que possa colocar em causa a sua segurança, tendo sido as situações de maior vulnerabilidade reportadas às entidades competentes, sobretudo de apoio social, no sentido de fazer o seu acompanhamento futuro.

A Guarda desde 2011 que realiza a operação “Censos Sénior”. A iniciativa tem vindo a atualizar a sinalização geográfica desta população, proporcionando assim um apoio mais próximo e dirigido, contribuindo, por um lado, para a criação de um clima de maior confiança e de empatia entre os idosos e os militares da GNR e, por outro, para o incremento do sentimento de segurança.

Esta operação da Guarda, encontra-se integrada no programa “Apoio 65 – Idosos em Segurança” do Ministério da Administração Interna, o qual visa, através da ação das Forças de Segurança, garantir melhores condições de segurança e tranquilidade às pessoas idosas, garantindo um policiamento integrado, mais próximo e humano.

A Guarda Nacional Republicana através desta Operação, reforça o seu compromisso com a população idosa, garantindo a proximidade e a empatia, visando cuidar e GUARDAr.