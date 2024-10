Universidade Sénior de Almeirim atinge a maioridade

Decorreu na manhã desta segunda-feira, dia 30 de setembro, na Igreja do Divino Espírito Santo, em Almeirim, a sessão oficial do início do ano letivo 2024/2025 da Universidade Sénior de Almeirim que coincidiu com a comemoração da data oficial da criação da ASA (Associação Sénior ), fundadora da USAL.

Na presença da direção da Associação, professores, alunos, do executivo autárquico e da Junta de Freguesia, Sílvia Botelho, presidente da direção da USAL, referiu a importância da universidade na comunidade, ao longo dos seus 18 anos de existência, mantendo ativa uma população de uma faixa etária que busca um equilíbrio social e mental sem a sua rotina laboral de décadas.

Lecionadas por professores voluntários, neste ano letivo, a USAL arranca com vinte disciplinas, teóricas e práticas, com objetivos pedagógicos direcionados para a melhoria do desempenho motor e cognitivo dos seniores. “ Um esforço que não seria possível sem os nossos parceiros, a Câmara Municipal, a Junta de Freguesia, a RUTIS e AlmeirINN Padel”, salientou Sílvia Botelho.

Nos discursos, Pedro Ribeiro, presidente da autarquia e Joaquim Catalão, presidente da Junta de Freguesia de Almeirim referiram a importância da Universidade Sénior para Almeirim e fizeram uma resenha da sua fundação.

Na sessão foi ainda atribuída a distinção de “sócio honorário” à Câmara Municipal de Almeirim.

Porque o momento foi de festa, atuaram o Coro e o Rancho Folclórico da USAL. Seguiu-se um almoço ao ar livre, junto à sede da USAL onde alunos, professores e convidados confraternizarem e, claro, cantaram os parabéns.