Azambuja e do Cartaxo celebram “Dia Municipal para a Igualdade” com seminário sobre migrações

No próximo dia 24 de outubro, os Municípios do Cartaxo e de Azambuja unem-se, pelo terceiro ano consecutivo, para comemorar o Dia Municipal para a Igualdade. A ocasião será assinalada com mais um seminário “À conversa com…”, a realizar no Auditório do Páteo do Valverde, em Azambuja, que terá como tema “Diversidade na Igualdade”. Este momento de reflexão e debate irá focar, de modo especial, questões relacionadas com o fenómeno das migrações.

O secretariado irá abrir pelas 09h00, para receber os participantes com um pequeno-almoço de boas-vindas. A sessão de abertura, marcada para as 09h30, contará com as presenças do Presidente da Câmara Municipal de Azambuja – Silvino Lúcio, e do Presidente da Câmara Municipal do Cartaxo – João Ferreira Heitor; além do Presidente do Conselho Diretivo da Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA) – Pedro Portugal Gaspar; e, ainda, de Rute Azevedo em representação da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género (CIG) – Núcleo de Violência Doméstica/Violência de Género.

O seminário, que irá abordar o tema da inclusão e da diversidade, contará com a moderação de Inácia Sá, da Rede Europeia Anti-Pobreza (EAPN). O painel de oradores contará com os contributos de Cyntia de Paula, presidente da Direção da Casa do Brasil de Lisboa, e de Maria Alcina Cerdeira, Vereadora da Câmara Municipal do Fundão, responsável pelos pelouros da Ação Social, Inclusão e Igualdade.

A sessão de encerramento fica a cargo das vereadoras da área da Ação Social, Mara Oliveira – Município de Azambuja, e Maria de Fátima Vinagre – Município do Cartaxo.

As pessoas interessadas em participar deverão fazer a sua inscrição prévia https://forms.gle/otGVr8PjRLuRacoq6