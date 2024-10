Rastreio Audiológico na ULS Lezíria

No âmbito do Dia Mundial do Audiologista, assinalado a 10 de outubro, que celebra os profissionais e a ciência dedicada à saúde auditiva e vestibular, a equipa de audiologistas da Unidade Local de Saúde da Lezíria, integrada no Serviço de Otorrinolaringologia, promoverá um rastreio, dirigido a todos os interessados em saber como se encontra a sua saúde auditiva.

Os audiologistas desempenham um papel vital na deteção e tratamento de problemas auditivos e vestibulares, melhorando significativamente a qualidade de vida dos seus pacientes.

Na ULS Lezíria, a audiologia é uma atividade que faz parte do Serviço de Otorrinolaringologia desde 1996, atualmente com duas audiologistas.

A equipa de audiologistas desenvolve o seu trabalho na prevenção, diagnóstico audiológico das alterações auditivas e vestibulares, (re) habilitação auditiva, e reabilitação vestibular.

No diagnóstico precoce, realiza o Rastreio Auditivo Neonatal Universal desde outubro de 2005 a todos os recém-nascidos da ULS Lezíria, de forma a detetar surdez congénita e atuar precocemente na minimização das consequências da mesma no seu desenvolvimento, e na sua inclusão escolar e social.

No diagnóstico, realiza avaliação da função auditiva e vestibular em crianças e adultos.

No âmbito da reabilitação auditiva atua na seleção e adaptação de próteses e implantes auditivos, intervindo em conjunto com a pessoa com perda auditiva para melhorar a qualidade de vida e inclusão social.

O rastreio a realizar no dia 10 de outubro é mais uma das ações de sensibilização e rastreio à população em geral desenvolvidas pela equipa de audiologistas da ULS Lezíria, permitindo assim um acesso global à prevenção da surdez.

Inscreva-se no Rastreio Audiológico a realizar no dia 10 de outubro enviando email para: