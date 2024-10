Tempestade Kirk traz ventos fortes e Almeirim fica sob aviso amarelo

A tempestade Kirk que se aproxima de Portugal continental vai provocar um agravamento nas condições meteorológicas nas próximas horas, segundo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). O concelho de Almeirim vai estar sob aviso amarelo devido a rajadas de vento que podem atingir os 75 km/h, acompanhadas por períodos de chuva.

Em comunicado, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) refere que, de acordo com a mais recente informação do Centro Nacional de Furacões de Miami, o furacão Kirk completou “uma transição para um ciclone extra tropical” e que o seu centro se encontrava no Atlântico Norte, “em deslocamento para nordeste a uma velocidade de 45 km/h [quilómetros/hora]”.

O Kirk, segundo diferentes modelos de previsão, “ainda um sistema poderoso e potencialmente perigoso, deverá deslocar-se para nordeste e deverá passar a noroeste da Península Ibérica, estando no ponto mais próximo do continente” às 07h00 de quarta-feira, estima o IPMA.

O aviso amarelo no concelho de Almeirim vai vigorar entre as 3h00 e as 15h00, de quarta-feira, dia 9 de outubro.

Neste período, o IPMA aponta para períodos de chuva a partir do final do dia de hoje, que serão persistentes e por vezes fortes a norte do sistema montanhoso Montejunto-Estrela, podendo ser acompanhados de trovoada, passando a regime de aguaceiros e diminuindo de frequência.

A chuva regressa depois na sexta-feira e sábado, dias 11 e 12 de outubro.