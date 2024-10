Vespas d’Almeirim comemoram 12º aniversário com meia centena de participantes

As Vespas D’Almeirim, secção da Associação 20 Kms de Almeirim, comemoram o 12º aniversário com um passeio, no passado dia 14 de setembro, onde contou com cerca de 55 participantes.

A comemoração iniciou-se junto à sua futura sede, situada no Estádio Municipal de Almeirim, seguido de um passeio por algumas das localidades do concelho. Após paragem para reforço alimentar na Raposa e foto de grupo, o passeio continuou até Almeirim, onde terminou num almoço convívio, nas instalações cedidas pela Câmera Municipal de Almeirim, e entrega de lembranças aos participantes.

O passeio contou com a participação de vários ‘vespistas’ inscritos em caráter particular e também com os Vespa Clube de Alpiarça, Cartaxo, Asseiceira, Pedrógão e Santiago, entre outras.

“Se também tens uma Vespa e gostas de dar uns passeios junta-te a nós, contacta-nos pelas nossas redes sociais”, apela a secção.