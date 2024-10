João Pedro Gomes, natural de Almeirim, foi o grande vencedor do Estrela Xtreme Triathlon Full no dia 14 de setembro. O atleta terminou a prova em 13 horas e 33 minutos, com 4 kms a nadar, 190 kms de bicicleta e 41 kms a correr.

Como e quando começou o interesse pelo desporto e em particular o triatlo ?

Desde de pequeno que faço desporto. Comecei sensivelmente aos cinco anos na natação e mantive até aos 18 anos. No início do secundário e por influência de amigos acabei por representar durante três anos o União Futebol Clube de Almeirim (UFCA) sem nunca parar os treinos de natação. Com a entrada na universidade, o ritmo abrandou um pouco. Anos mais tarde, e por forma a arranjar um escape do trabalho, comecei a correr e a participar nas corridas populares de estrada e trail. Para melhorar o desempenho arranjei um treinador que por acaso fazia triatlo e desafiado por ele acabei por experimentar a modalidade, ou seja, estou no triatlo desde 2014/2015.

Estamos a falar de algo com muita exigência física e técnica porque junta três modalidades?

Sim, é uma modalidade bastante exigente que implica um grande volume de treino e consome bastante tempo, em especial para distâncias longas do tipo Ironman (3,8km a nadar + 180km de bicicleta + 42Km de corrida). A nível de tecnicidade a natação é a que apresenta mais detalhes e a evolução é mais lenta.

Qual a que se sente melhor?

Sem dúvida alguma que o segmento de bicicleta é onde tenho maior capacidade.

O que acha que é menos bom?

Curiosamente e apesar dos muitos anos de natação em que me sinto super confortável, é neste segmento que perco mais tempo. Ainda não consegui por o meu real valor dentro de água, provavelmente por falta de treinos em águas abertas.

Treina a natação onde? É diferente do que encontra em prova?

Conforme os horários vou nadando ou nas piscinas de Almeirim ou nas de Santarém. Quando estou por Lisboa nado nas piscinas municipais do Alvito. Ah sim, é bastante diferente nadar em piscina e em águas abertas. Existem factores como a ondulação, corrente e a navegação para as bóias que não acontecem em piscina.

Esta vitória foi a principal ou já tinha tido outros resultados de relevo?

As principais vitórias são as pessoais, o de terminar os desafios que me proponho, o restante vem por acréscimo. Foi a primeira vez que fiz um pódio numa classificação geral, algo que nunca pensei acontecer e sem dúvida que foi uma boa sensação.

Pelo menos nas redes sociais o impacto foi muito bom. Surpreendeu-o?

Sim surpreendeu, foi interessante saber que havia amigos a acompanhar a prova o que deu uma força extra que é sempre bem vinda.

Próximos objetivos?

De momento ainda não tenho objetivos. Estou a aproveitar o descanso que também é preciso dar ao corpo para recuperar na totalidade.

Ccomo é o joão fora das corridas? O que faz ? Que idade tem e que hobbys?

Tenho 41 anos e sou meteorologista na Força Aérea Portuguesa. Como hobbys gosto muito de ouvir música, explorar trilhos com a minha cadela e de estar com amigos.