Lezíria Ténis Open arranca este sábado em Almeirim

No quadro masculino, os quatro cabeças de série são todos do clube da casa. Para além de José Miguel Rodrigues e Martim Salvador também José Rodrigues e Francisco Garrido tiveram direito a bye na ronda inaugural.

Em femininos, numa competição disputada em sistema de grupos, Bruna Monteiro, do AHEAD CT, é a tenista com melhor classificação no grupo 1 e Iris Oliveira, da União Desportiva da Batalha, a tenista com melhor ranking do 2º grupo.

Os jogos do Lezíria Ténis Open começam no sábado às 9h30 com o torneio feminino. Os primeiros encontros masculinos entram no campo nunca antes das 10h30.

Este Lezíria Ténis Open joga-se este sábado e domingo, 19 e 20 de outubro, nos court’s de ténis do Parque da Zona Norte e integra o calendário oficial da Federação Portuguesa de Ténis como torneio nível C.

Ao longo do fim-de-semana pode acompanhar os resultados e a ordem de jogos AQUI.