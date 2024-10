Homem em prisão preventiva por violência sexual contra a ex-companheira e tráfico de droga

Um homem de 44 anos vai aguardar julgamento em prisão preventiva, após ser detido pela GNR, no dia 15 de outubro, por tráfico de estupefaciente e violência sexual, no concelho de Salvaterra de Magos.

Segundo o Comando Territorial de Santarém, a detenção ocorreu no seguimento de uma “investigação por violência doméstica”, acrescentando a GNR que, “os militares da Guarda realizaram diligências policiais que permitiram apurar que o suspeito exercia violência sexual contra a vítima, sua ex-companheira de 27 anos”.

A GNR deu cumprimento a dois mandados de busca, uma domiciliária e uma em veículo, onde apreendeu 715 doses de cocaína, uma balança de precisão e 4 320 euros em numerário. O suspeito acabou detido e foi presente no Tribunal Judicial de Santarém, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.

A ação contou com o reforço dos militares do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) do Destacamento Territorial de Coruche, do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) e do Destacamento de Intervenção (DI) do Comando Territorial de Santarém, e do Grupo de Intervenção e Ordem Pública (GIOP) da Unidade de Intervenção.

A violência doméstica é um crime público e denunciar é uma responsabilidade coletiva.