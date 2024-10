Coruche avança com programa Sparkle

Coruche dá um passo significativo na educação, ao integrar o programa Sparkle, que será implementado nos próximos três anos, de 2024 a 2027, nas instituições de ensino pré-escolar e no 1.º ano do 1.º CEB do Agrupamento de Escolas de Coruche.

Coordenado pelo professor e investigador Miguel Borges, o Sparkle – Transforming Education, criado sob a liderança da

APEI, visa a prevenção do insucesso escolar e a promoção de uma aprendizagem mais eficaz e feliz. Coruche é o único município da Lezíria do Tejo a integrar o Sparkle, destacando-se como referência na vanguarda da educação infantil em Portugal.

Através deste programa, a Câmara Municipal reafirma o seu compromisso com a acessibilidade e a qualidade da formação, garantindo uma educação de excelência que promove a felicidade e o sucesso desde os primeiros anos de vida. As ações do programa visam não apenas a melhoria das práticas pedagógicas, mas também a criação de um espaço de partilha e cooperação entre docentes, com o intuito de construir uma comunidade educativa mais forte, unida e capacitada.

O programa Sparkle surge em resposta à crescente preocupação com o insucesso escolar, que pode levar a um ciclo de exclusão social e dificuldades de integração. Miguel Borges explica que o programa será implementado no Agrupamento de Escolas de Coruche «trazendo aos professores o apoio necessário para desenvolver atividades educativas baseadas na investigação científica sobre literacia emergente e o código escrito».

Com o suporte de uma equipa especializada, que inclui psicólogos e terapeutas da fala, «o Sparkle propõe criar um ambiente de partilha e cooperação entre docentes, garantindo que todas as crianças possam alcançar o sucesso escolar», sublinha o investigador, concluindo que «esta abordagem colaborativa e científica não só facilita a aprendizagem, como transforma a sala de aula num espaço de felicidade e realização».

A ciência da leitura, eixo central do Sparkle, é fundamentada em cinco décadas de investigação, que demonstram que muitas das dificuldades de aprendizagem radicam na incapacidade de dominar o código escrito. O programa propõe estratégias pedagógicas inovadoras e materiais de ensino na vanguarda do que a investigação tem produzido, sempre com foco na promoção do sucesso educativo.

Estudos recentes indicam que dificuldades de leitura estão frequentemente associadas a tipos específicos de ansiedade, gerando sentimentos de ineficácia entre os docentes e, por vezes, a aceitação de que nem todas as crianças podem aprender a ler. O Sparkle combate diretamente esta visão, promovendo a intervenção atempada e uma abordagem pedagógica participativa, que coloca a criança no centro da construção do seu próprio conhecimento, fomentando o seu bem-estar emocional e cognitivo.



De acordo com Fátima Galhardo, vice-presidente e vereadora da Educação da Câmara Municipal de Coruche, «o Sparkle representa uma oportunidade única para as escolas de Coruche, ao alinhar as práticas educativas com os avanços da ciência da leitura, promovendo uma educação mais eficaz e integrada».

A vereadora sublinha ainda que, com esta iniciativa, «Coruche reforça a sua posição como modelo a seguir na Educação, proporcionando um futuro mais brilhante e desejavelmente feliz para as suas crianças».



O programa Sparkle, apoiado pela Portugal Inovação Social com fundos da União Europeia, é um projeto pioneiro no qual Coruche é um dos quatro municípios participantes em Portugal. O programa implementa uma abordagem colaborativa, que integra não apenas os docentes, mas também uma equipa de especialistas, para assegurar que as práticas pedagógicas sejam transformadas à luz do que a ciência da leitura preconiza.

Além de desenvolver a literacia emergente, o programa aposta num ensino de qualidade, oferecendo às crianças e aos professores um ambiente de partilha e cooperação, com o objetivo de criar novas dinâmicas que aproximem a ciência da leitura ao dia a dia escolar, promovendo assim o sucesso escolar e a felicidade na aprendizagem.