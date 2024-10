Vinhos de Almeirim brilham no maior concurso da América do Norte

Os produtores da região do Tejo, em particular do concelho de Almeirim, voltaram a estar em destaque com a conquista de vários prémios no maior concurso da América do Norte, o Concurso de Vinhos Selecion Mondial Vins du Canadá.

Ao todo, foram 18 os Vinhos do Tejo premiados, tendo três destes entrado para o Top 50. Almeirim conquistou sete prémios.

Medalhas Ouro:

Quinta da Alorna Abafado 5 years 2017

Quinta do Casal Monteiro Grande Reserva Fernão Pires 2021

Medalhas Ouro:

Quinta do Casal Monteiro Arinto & Fernão Pires 2023

CTX Clássico 2019

Fiuza Canto do Pedro Reserva Verdelho 2023

Terra de Lobos 2023

Medalhas Prata:

Fiuza 3 castas Reserva