Morreu Eliseu Simões

O massagista Eliseu Simões morreu, hoje, vítima de doença prolongada.



“Doutor”, como era chamado pelos jogador, foi um homem dos sete ofícios e também um dos rostos mais acarinhados no meio desportivo do concelho.



Eliseu Simões, tinha 69 anos, foi massagista, osteopata, homeopata, reflexologista e fisioterapeuta. Aos 14 anos. foi ajudante de farmácia no primeiro trabalho e foi aí que foi convidado para ser massagista do U. Almeirim, onde ficou durante mais vinte anos.



Quando cumpriu o serviço militar, com 21 anos, trabalhou também na área das análises clínicas.