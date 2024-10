Almeirim divulga produtos do concelho no Festival Nacional de Gastronomia

A Câmara Municipal de Almeirim divulga e promove os produtos do concelho no próximo sábado, dia 26 de outubro, no Festival Nacional de Gastronomia que decorre na Casa do Campino, em Santarém.

No dia dedicado ao Municipio de Almeirim, o Festival Nacional de Gastronomia acolhe pelas 13h00, uma degustação de Sopa da Pedra, confecionada pela Confraria Gastronómica de Almeirim, no Espaço Showcooking. Pelas 18h00, o stand da CIMLT há degustação do famoso Arroz Doce da Associação Gentes de Almeirim.

Ao longo do dia, o stand da CIMLT terá divulgação das Caralhotas de Almeirim, Melão de Almeirim e mostras de artesanato, pormovido pela Associação MovAlmeirim, assim como prova de vinhos de Almeirim.

O Festival Nacional de Gastronomia decorre até ao próximo dia 27 de outubro, na Casa do Campino, em Santarém.