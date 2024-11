Antigo jogador e treinador do Futalmeirim morre aos 38 anos

Vítor Cerqueira, antigo jogador e treinador das camadas jovens do futalmeirim, morreu aos 38 anos de idade, vítima de doença prolongada. O antigo guarda-redes do clube almeirinense faleceu esta quarta-feira, dia 20 de novembro.

Vítor Cerqueira foi guarda-redes da equipa principal do Futalmeirim nas temporadas 2016/2017 e 2020/2021, contando ainda com passagens em clubes do distrito como o Portomense, Mendiga, Landal, Casal Pardo e CAS Vicentense. Como técnico orientou a equipa de petizes/traquinas do Futalmeirim.

O clube almeirinense reagiu à partida prematura do antigo jogador com tristeza.

“Foi nosso atleta, um redes de excelência, tanto como desportista como pessoa, foi nosso treinador e os miúdos adoravam-no, e não era nada difícil gostar do Vítor, muito pelo contrário. Nesta hora de dor, enquanto presidente, em meu nome e da direção, já tive a oportunidade de falar com a Sara e transmitir os nossos sentimentos e carinho”, pode ler-se nas redes sociais do clube.

“Serás sempre um de nós! Obrigado por tudo quanto deste de ti ao Futalmeirim e aos nossos meninos”, conclui a mesma nota.

As cerimónias religiosas realizam-se amanhã, dia 21 de novembro, pelas 11h00, na Igreja Paroquial de Abrã, seguindo, pelas 14h30, para o crematório de Almeirim.

Vítor Cerqueira deixa mulher e dois filhos menores.