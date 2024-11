Escolas de Almeirim no pódio da 1ª etapa do Future Stars

Numa etapa conquistada pelo Ateneu Artístico Cartaxense, a Escola Municipal de Ténis de Almeirim e a Associação 20kms de Almeirim conseguiram lugares no pódio no arranque do circuito de 2025 do Future Stars.

O Ateneu Artístico Cartaxense conquistou o 1º lugar coletivo ao somar 44 pontos, deixando a Escola Municipal de Ténis de Almeirim em 2º com 28 pontos e a Associação 20kms em 3º com 24 pontos. O CAD Coruche e o Ténis Clube de Salvaterra de Magos ocuparam as posições seguintes na tabela classificativa.

No escalão vermelho, Madalena Aparício (AAC) conquistou a vitória frente ao colega de clube, António Gaivão. No escalão laranja, Rodrigo Santana (AAC) venceu frente a Afonso Pinto, do CAD Coruche.

Já no escalão verde, Duarte Ferreira (AAC) venceu em masculinos e Sara Honrado, também do Cartaxo, conquistou o troféu na variante feminina. No escalão amarelo, Eduardo Almeida, da Escola Ténis de Almeirim venceu em masculinos, enquanto Rafael Garradas (AAC) conquistou o quadro B. Em femininos, Gabriela Rodrigues venceu frente a Leonor Quitério, do CAD Coruche.

A 1ª etapa do Future Stars 2025 decorreu no sábado, 16 de novembro, nos court’s de ténis do Parque da Zona Norte em Almeirim. Esta etapa juntou 40 atletas da Associação 20kms de Almeirim e da Escola Municipal de Ténis de Almeirim mas também do Ateneu Artístico Cartaxense, do Ténis Clube Salvaterra de Magos e do CAD Coruche.

O circuito Future Stars disputa-se num sistema de escalões competitivos, independentes da idade, em que o que é tido em conta é o nível de desenvolvimento técnico dos atletas, para que possam ter um primeiro contacto com o mundo competitivo do ténis.