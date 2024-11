O grupo motard Aceleras da Charneca organizam o motomagusto, no próximo dia 23 de novembro, na sua sede, em Fazendas de Almeirim.

Do programa consta um almoço de Magusto com Bacalhau Assado e Grelhados, pelas 13h00, animação ao longo da tarde, e o jantar pelas 20h00, com sopa e rancho. A animação continua, pelas 21h00, com a banda CRF.

A organização é o grupo motard Aceleras da Charneca e conta com o apoio da Junta de Freguesia de Fazendas de Almeirim e Câmara Municipal de Almeirim.