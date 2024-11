Leonor Pinho compete no Circuito Mundial de Teqball

Leonor Pinho, atleta dos Caixeiros, compete ao longo deste fim de semana, 22, 23 e 24 de novembro, no na etapa Challenger de Badalona (Barcelona), prova do Circuito Mundial de Teqball.

A almeirinense vai disputar as categorias de Women’s Doubles e Mixed Doubles, naquela que é a sua quarta prova no estrangeiro, a competir entre os melhores do mundo.



“Nos ‘Caixeiros’ tentamos potenciar ao máximo as capacidades dos nossos jovens, proporcionando-lhes desafios e experiências únicas, numa clara aposta no futuro. Mais uma vez a levar o nome do clube, de Santarém e de Portugal por esse mundo fora”, destaca o clube através das redes sociais.