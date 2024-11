Falua comemora 30 anos com o lançamento de novo vinho Conde Vimioso

A Falua acaba de apresentar uma edição limitada comemorativa dos 30 anos da empresa, abraçada pela marca Conde Vimioso, com origem na emblemática Vinha do Convento, que se traduz num vinho que representa a união de todas as castas tintas daquela vinha, com 24 meses de estágio em barricas de carvalho francês.

Lançado para o mercado com 17 anos de estágio exclusivo em garrafas magnum (1.5L), a edição comemorativa Conde Vimioso é uma homenagem ao passado, uma celebração do presente e o compromisso continuo com a excelência, através de um vinho proveniente de uma vinha que que tem por base o peculiar calhau rolado e que conta a história de um terroir único, num ambiente singular.

Ao celebrar os 30 anos, a Falua elegeu a Vinha do Convento como cenário para uma prova exclusiva do Vinha do Convento Branco 2022, o topo de gama da casa no Tejo, que ainda se encontra em período de estágio de garrafa, garantindo antecipadamente o seu lugar de destaque no portfólio. Na ocasião, foram também apresentadas as novas edições do Falua Reserva Branco 2021 (Fernão Pires) e do Falua Undated (Cabernet Sauvignon), dois vinhos cuja identidade revela a pureza do terroir e das castas, impondo-se uma intervenção mínima e uma conexão máxima com a natureza, com ausência total de madeira no período de estágio.

“Este é um momento muito importante para a Falua, no qual quisemos homenagear os 30 anos da sua historia, dedicação, pioneirismo em diversas áreas mas, acima de tudo, a consistência na qualidade do seu trabalho e dos vinhos que sempre produziu. Olhamos para o passado e para o presente com orgulho, acreditando num futuro ainda mais promissor em que afirmamos a ambição clara de fazer cada vez melhor. A “Edição Comemorativa 30 anos” que acabamos de lançar é um pedaço da nossa historia, do nosso terroir e das nossas raízes. Já com a maturidade e a complexidade que só o tempo acrescenta e a elegância única que encontramos nos vinhos da nossa Vinha do Convento”, refere Antonina Barbosa, enóloga e directora geral da Falua.

Num regresso ao local onde tudo começou, a Falua juntou os seus vinhos à mestria gastronómica do Chef Rodrigo Castelo – também com raízes profundas na Região – para uma viagem pelo Tejo através de histórias, sabores e texturas, em harmonizações asseguradas pelos vinhos que a Falua criou ao longo de 30 anos, naquela e noutras regiões.

Para Rui Rosa “a celebração dos 30 anos da Falua é também sinónimo de um projecto que, mais do que afirmar a sua maturidade, materializa a forte aposta do Grupo Roullier em criar um Grupo no sector dos vinhos em Portugal. Seguindo a filosofia do Grupo, queremos que a Falua se afirme pela qualidade e que se expanda a outras Regiões Demarcadas, explorando as singularidades do território e criando vinhos que se distinguem”, destaca o presidente da Vitas, filial do Grupo Roullier em Portugal.

A Falua iniciou a operação na Região do Tejo em 1994 e expandiu-se para a Região dos Vinhos Verdes, com a aquisição da secular Quinta do Hospital, em 2020. Três anos mais tarde, o Douro foi a terceira Região Demarcada a integrar o portfólio da marca que, com a aquisição da Quinta de S. José e da Quinta do Mourão, detém actualmente cerca de 300 hectares de vinha que dão origem a várias marcas presentes em mais de 30 mercados de exportação.

Para além da forte aposta nos vinhos, o Grupo Roullier tem um volume de negócios de 4,1 mil milhões de euros e mais de 10 mil colaboradores em 131 países distribuídos por três continentes, diversificando a sua actividade em diferentes áreas como a nutrição de solos e de plantas, algologia, extracção de minerais, plasturgia, produção de energia a partir de biomassa e sector agroalimentar.

Conde Vimioso – Edição Comemorativa 30 anos 1.877 garrafas magnum (1,5l) – PVP: 300,00 euros