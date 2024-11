Mercado Municipal da Chamusca acolhe Mercado do Livro Usado

Nos próximos dias 28 e 29 de novembro, próxima quinta e sexta-feira, entre as 9h30 e as 13h, o Mercado Municipal da Chamusca transforma-se num verdadeiro paraíso para os amantes de livros com o regresso do Mercado do Livro Usado.

Promovido pelo Município da Chamusca, este evento enaltece a leitura e convida a comunidade a explorar uma vasta seleção de livros, desde os grandes clássicos da literatura a obras contemporâneas que prometem inspirar e cativar leitores de todas as idades.

Acessível a todos, com entradas gratuitas, o Mercado do Livro Usado oferece preços convidativos, permitindo a quem o visita enriquecer as suas bibliotecas pessoais e explorar novos universos literários.

Mais do que uma oportunidade para adquirir livros, este evento representa um convite à leitura e à redescoberta do prazer de ler. Com esta iniciativa, o Município da Chamusca reforça o compromisso de tornar a leitura acessível a todos e de fomentar o hábito de ler como parte essencial da vida cultural da comunidade.