Histórico: Equipa de padel chega às meias finais do nacional

A equipa feminina “Espaço Condomínio” entra para a história do clube ao alcançar as meias finais da prova na categoria F4. Pela primeira vez uma equipa de Almeirim conseguiu ficar nas quatro melhores equipas a nível nacional de Padel.

No sábado depois de vencerem nos 1/8 de final o Arrábida Padel por 3-0, conseguiram também levar de vencida a equipa do Ovar Padel por 2-1 num jogo disputado até ao último segundo.

Já no domingo nas 1/2 finais, num jogo difícil, mais uma vez a equipa demonstrou um nível elevadíssimo fazendo as delícias do público que acompanhou a equipa em Oeiras. Apesar da derrota por 2-1, obrigaram a equipa do W Padel a um terceiro encontro decisivo.

“Termina assim uma Época de Sonho, com as atletas a saírem de Oeiras com vontade de tentar fazer ainda melhor no próximo ano. Obrigado!”, escreve o clube.

A equipa é constítuida por: Diana Silva, Carolina Neves, ⁠Filipa Jourdan, ⁠Beatriz Fernandes, Maria Clara Neves, Telma Figueiredo, ⁠Leonor Russo, ⁠Susana Franco, Inês Monteiro Ferreira, ⁠Andreia Dias, Isabel Dias Carvalho e ⁠Joana Caetano