Alder Dante e Câmara de Almeirim distinguidos nos 100 anos da Associação de Futebol de Santarém

A Associação de Futebol de Santarém celebrou os 100 anos de existência com uma noite de Gala, na sexta-feira, 22 de novembro, no Centro Nacional de Exposições (CNEMA), em Santarém. A Gala, que foi o ponto alto de um extenso programa de comemorações durante este ano, contou com cerca de 300 convidados.

Esta noite especial de evocação da fundação da Associação, foi de homenagens e distinções a quem a tem construído e dignificado, de celebração do futebol, do futsal, masculino e feminino, e do futebol de praia, do distrito de Santarém.

Almeirim esteve representado nas distinções com o ex-árbitro internacional, Alder Dante, e a Câmara Municipal de Almeirim. Alder Dante foi distinguido com o Galardão Árbitro Internacional, por ter dedicado 22 anos de carreira na arbitragem, tendo apitado um total de 570 jogos, 23 deles na elite internacional.

Já a Câmara Municipal de Almeirim recebeu o Galardão Município Parceiro de Excelência, pelo apoio extraordinário que têm dado à atividade da AF Santarém. Pedro Ribeiro, presidente da autarquia recebeu a distinção no palco.

Nota de destaque para a atribuição da Medalha de Ouro do Município de Santarém à Associação de Futebol de Santarém. Esta distinção a mais alta condecoração do Município, reflete o reconhecimento de Santarém à Associação de Futebol pela sua atividade, longevidade e pela forma sustentada como se tem afirmado e progredido ao serviço do desporto e da região.

A celebração dos 100 anos da AFS contou com a participação do secretário de estado do Desporto, Pedro Dias, o presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Fernando Gomes, os diretores da FPF, os presidentes das Associações distritais e regionais do país, sócios de classe da FPF, Liga Portugal, Associação Nacional de Treinadores de Futebol, Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol, Associação Nacional de Dirigentes de Futebol, Associação Nacional dos Enfermeiros Desportivos e Massagistas de Futebol, os presidentes de Câmara de 19 municípios do distrito, dirigentes dos clubes e representantes de entidades civis.