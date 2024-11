Natal em Coruche com experiências únicas para toda a família

Neste Natal, Coruche estabelece o cenário perfeito para viver a magia da quadra com uma programação plena de atividades para todas as idades. A Câmara Municipal apresenta um conjunto de iniciativas que une tradição, animação e cultura, com destaque para a chegada do Pai Natal no dia 30 de novembro, o Jardim de Natal de 7 a 24 de dezembro, o desfile de Pais Natais no dia 20 e os concertos imperdíveis “Classic Christmas” e “Candlelight – Especial de Natal” a 21 de dezembro.

De 16 a 28 de dezembro, o Comboio de Natal percorre as ruas da Vila, enquanto a iluminação natalícia, as animações de rua e as castanhas assadas no centro histórico completam o ambiente festivo. Paralelamente, a campanha “No Natal, Comércio Local” incentiva as compras no comércio tradicional, promovendo o espírito de comunidade com prémios mais atrativos do que nunca.

A chegada do Pai Natal, no dia 30 de novembro, marca o início oficial das celebrações. Num animado cortejo que percorre as ruas da Vila, culminando na Rua de Santarém, o Pai Natal promete distribuir alegria e encanto, especialmente para os mais pequenos. A partir de 7 de dezembro, o Jardim 25 de Abril transforma-se no epicentro das festividades com o Mercadinho de Natal e a Casa do Pai Natal (até 24 de dezembro das 10 às 19 horas aos fins de semana e das 15 às 19 horas nos dias úteis), o Carrossel Natalício e a Rampa de Gelo, que se prolongam até 5 de janeiro de 2025 com bilhetes à venda por apenas um euro — valor que reverte para associações aderentes. Aos fins de semana, o espaço estará aberto das 10 às 19 horas. Nos dias úteis abre das 15 às 19 horas, com horários ajustados na véspera de Natal, das 10 às 14 horas. As manhãs dos dias úteis serão reservadas, de forma gratuita, para visitas de escolas e jardins de infância mediante marcação (e-mail posto.turismo@cm-coruche.pt ou telefone 243 619 072).

Outro ponto alto da programação é o Comboio de Natal, que circulará pelas ruas de 16 a 28 de dezembro, proporcionando momentos de magia para todas as idades. Com bilhetes a preços muito acessíveis, cujas receitas revertem para associações locais, a iniciativa reforça o espírito solidário da quadra. O comboio opera aos fins de semana (21 e 28 de dezembro das 11 às 13 horas e das 14 às 18 horas), nos dias úteis (das 14 às 18 horas) e na véspera de Natal (das 10 às 13 horas). Durante as manhãs dos dias úteis, as viagens são gratuitas para escolas e IPSS, com marcações abertas pelos canais de contacto já mencionados. A bilheteira encontra-se à entrada do Mercado Municipal. No dia 20 de dezembro, o desfile de Pais Natais, organizado em colaboração com o Agrupamento de Escolas de Coruche, promete trazer mais cor e animação às ruas da Vila. O evento culmina com um momento musical no Jardim de Natal, protagonizado pelo músico David Antunes.



A programação cultural destaca-se no dia 21 de dezembro com dois concertos imperdíveis. Às 16 horas, no Pavilhão Multiusos, a Sociedade Instrução Coruchense apresenta “Classic Chirstmas”, um espetáculo que resgata os grandes temas natalícios. À noite, pelas 21h30, a Igreja Matriz acolhe o concerto “Candlelight – Especial de Natal”, uma experiência intimista à luz das velas, com interpretações de clássicos como “Silent Night” ou “Last Christmas”. De 1 de dezembro a 6 de janeiro, as ruas de Coruche são iluminadas por decorações natalícias que dão outra vida à Vila. Por fim, aos sábados de dezembro (7, 14 e 21), as castanhas assadas no centro histórico adicionam um aroma tradicional e acolhedor à experiência natalícia, complementando uma programação diversificada que inclui muita animação itinerante, ateliers e atividades culturais.



A par das festividades, a campanha “No Natal, Comércio Local” decorre até 6 de janeiro, promovendo as compras no comércio tradicional e oferecendo 55 prémios no valor total de 7.500 euros. O sorteio realiza-se a 10 de janeiro de 2025, pelas 14 horas, na Galeria do Mercado Municipal. Coruche convida a viver um Natal memorável, onde a magia, a tradição e o espírito comunitário se unem numa celebração que aquece corações.