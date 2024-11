Gala Solidária no Convento de São Francisco

A Holyspace em parceria com a Câmara Municipal de Santarém organizam a 1ª Gala Solidária SOMOS UM, que terá lugar no dia 7 de dezembro, das 16h às 18h, no Convento de São Francisco, em Santarém.



Uma Gala Solidária organizada de coração, na simplicidade do coração, para abençoar muitos corações. Quando nos ajudamos uns aos outros, milagres acontecem! E vamos proporcionar alguns desses milagres à:

Ajuda de Mãe

Associação Incluir

Vamos ajudar a Constança

Pode ajudar de três formas:

Comprar Bilhete para a Gala

Fazer um donativo de 10€ para o seguinte IBAN ( Credito Agricola. IBAN PT50 0045 5441 4039 6711 5185)

Doar bens das listas abaixo divulgadas. Gratidão pela ajuda e apoio a tão nobres causas… Quem ajuda é ajudado!



Lista da Ajuda De Mae Santarem:

Chuchas 0/6 meses

Compressas

Creme hidratante

Soro fisiológico

Muda fraldas

Tesouras para unhas

Escova para cabelos

Aspirador Nasal LISTA DE Vamos ajudar a Constança

Fraldas Molicare Tamanho S

Resguardos para o xixi

Toalhitas

Melamil tripto

Melilax pediátrico

Leite de amêndoas

Iogurtes sem lactose

Mitosyl pomada protetora

Olidermil

Creme reparador/protetor

Cicalfate (Avene)

Seringas de alimentação LISTA DA Incluir

Fraldas 6 a 8

Fraldas M

Fraldas S

Fraldas cueca S

Fraldas cueca M

Fralda cueca L

Resguardos sem abas

Resguardos com abas

Toalhitas

Halibut

Bepanthene

Suplemento Fortini



Vamos encher o Convento de São Francisco pelo Bem Maior de muitas famílias!

Gratidão por Serem Connosco

HolySpace Somos UM + INFORMAÇÕES 916 508 488 e 934 094 449