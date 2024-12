Babysitting: Santa Casa de Almeirim lança projecto inovador no mês de dezembro

A Santa Casa da Misericórdia de Almeirim, atenta às necessidades das famílias e sempre com grande vontade de apoiar os que acolhe diariamente, decidiu lançar um projeto inovador na valência de infância.

Durante o mês de dezembro, o Colégio Conde de Sobral vai prestar, gratuitamente, os serviços de babysitting aos utentes das valências de Creche e Pré-Escolar.

O serviço vai funcionar na Creche do Paço, de quinta-feira a sábado das 19h30 às 23h30, com início no dia 12 e termina no dia 28 de dezembro.

A utilização depende de inscrição prévia e da capacidade estabelecida para a referida Creche.