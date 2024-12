Footkart: Reconhecida atitude de retirar jogador

No passado sábado, dia 30 de novembro, a jovem equipa de benjamins (uma das equipas da Geração 2016 do clube) deslocou-se a Samora Correia para jogar mais um jogo, de futebol 7, do Campeonato Distrital. O adversário, GD Samora Correia, apresentou-se a jogo somente com 7 jogadores. No decorrer do jogo, o GD Samora Correia ficou reduzido a seis atletas, o que levou a realizar o restante tempo de jogo com menos um atleta do que o legalmente idealizado.



Perante a situação, de pronto, a equipa técnica do clube almeirinense, Filipe Godinho e Ricardo Dias, tomaram a decisão de retirar um jogador do Fookart de campo para que se mantivesse a igualdade em quantidade de jogadores no campo.



No final do jogo o árbitro, o árbitro decidiu mostrar o cartão branco à equipa técnica do Footkart pelas atitude demonstrada no decurso do jogo.

O regulamento da FPF relativo ao Cartão Branco e à sua amostragem no caso em particular: “Cartão Branco: cartão pedagógico que visa reconhecer, destacar e recompensar comportamentos eticamente relevantes, praticados por jogadores, treinadores, dirigentes, outros agentes desportivos, bem como por espectadores e adeptos”