Localização de mulher desaparecida

O Comando Territorial de Santarém, através do Destacamento Territorial de Abrantes, no dia 5 de dezembro, localizou uma mulher de 58 anos, que se encontrava desaparecida, no concelho de Abrantes.

Na sequência de uma denúncia a dar conta de que uma senhora, estava desaparecida desde o dia 4 de dezembro, na localidade de Martinchel, os militares da Guarda procederam de imediato às diligências policiais necessárias para a sua localização, entre elas a ativação da equipa Unmanned Aircraft System (UAS), vulgarmente denominados drones, da Unidade de Emergência de Proteção e Socorro (UEPS), e o recurso aos binómios cinotécnicos do Grupo de Intervenção Cinotécnico (GIC) da Unidade de Intervenção (UI).

Neste seguimento, foram iniciadas várias diligências policiais que se prologaram até a senhora ser localizada pela equipa UAS, nas margens da barragem de Castelo de Bode, estando a mesma debilitada.

A senhora foi assistida pela Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) e pelos Bombeiros Voluntários de Abrantes, tendo sido transportada para o Hospital Distrital de Abrantes, para acompanhamento do seu estado de saúde.

Esta a ação contou com o reforço de elementos do Destacamento Territorial de Abrantes, do Núcleo de Investigação Criminal (NIC), do Destacamento de Intervenção (DI) de Santarém, do GIC da UI e ainda da UEPS. A ação policial contou ainda com o apoio dos Bombeiros Voluntários de Abrantes.

A Guarda Nacional Republicana releva o sucesso desta missão, a qual permitiu salvaguardar uma vida Humana, destacando a relevância do emprego de diversos meios e valências, desta feita com destaque para as aeronaves não tripuladas e dos meios cinotécnicos.