Pedro Bento inspirou alunos de Almeirim com o seu exemplo de solidariedade

Cerca de 150 alunos do 4º ano do Agrupamento de Escolas de Almeirim tiveram oportunidade de assistir, no passado dia 26 de novembro, a mais uma sessão da Nobre Casa de Cidadania (NCC) nas escolas, uma iniciativa que visa sensibilizar para a importância da cidadania e da prática de Atos Nobres nas crianças e jovens.

As sessões, que se realizaram na Escola Básica dos Charcos e na Escola Básica de Almeirim foram conduzidas de forma descontraída e pedagógica por vários elementos da Direção-Geral de Educação. Além disso, contaram também com a presença especial do Comandante José Lucena, Senador do projeto, que explicou aos mais pequenos, de forma prática e envolvente, o significado de ser um Cidadão Nobre.

O momento alto ficou a cargo de Pedro Bento, homenageado na edição de 2024 da NCC, cuja história inspirou os jovens presentes. Um rosto familiar para muitos dos alunos, já que este tinha sido professor de muitas das crianças ali presentes, Pedro Bento relatou as suas viagens à América do Sul e ao Nepal, através das quais conseguiu angariar fundos para adquirir equipamentos de proteção individual para os bombeiros locais e material escolar para crianças nepalesas, permitindo-lhes continuar os estudos. O seu exemplo reforçou, junto dos alunos, a importância de agir em prol dos outros e de como pequenos gestos podem gerar grandes impactos.

A apresentação dos escuteiros do Corpo Nacional de Escutas fez também a delícia das crianças, que tiveram um contacto mais próximo com estes elementos que, de forma totalmente voluntária, atuam junto das comunidades e daqueles que mais precisam. No final de cada sessão, os alunos tiveram a oportunidade de desenvolver o trabalho em equipa e o espírito de entreajuda.

“Há 11 anos que a Nobre Casa de Cidadania promove estas ações pedagógicas nas escolas, sempre com o objetivo de transmitir valores de cidadania e entreajuda às crianças, que são os adultos de amanhã. É extraordinário ver como as histórias que partilhamos despertam o entusiasmo e motivação dos alunos – como o exemplo do Pedro Bento, ele também de Almeirim, o que demonstra que a cidadania começa na nossa casa e pode ter um impacto global. Estas sessões têm sido uma fonte de inspiração para todos e, juntos, podemos construir uma sociedade melhor e mais solidária.”, afirma Rui Silva, mentor da NCC.

O projeto Nobre Casa de Cidadania conta com o apoio dos parceiros institucionais: Corpo Nacional de Escutas, Direção-Geral da Educação, Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo, Estado-Maior General das Forças Armadas, Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa, Fundação para a Ciência e Tecnologia, GRACE, INEM, Liga dos Bombeiros Portugueses, Polícia de Segurança Pública, Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, Confederação Portuguesa do Voluntariado e Confederação Portuguesa das Associações de Defesa do Ambiente.

A Nobre Casa de Cidadania continuará a levar estas mensagens de solidariedade e cidadania às escolas de todo o país, às gerações mais jovens que, através de pequenos gestos, podemos realmente transformar o mundo.