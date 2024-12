D. José Traquina: Mensagem de Natal

Por força do calendário e da tradição cultural celebramos o Natal; multiplicam-se as decorações, iluminações e músicas nas ruas das cidades. Importa reconhecer, o Natal tem uma mensagem forte, lembra-nos que Deus nasceu pobre neste mundo e assim nos revela que a sua vinda foi para todos. Jesus nasceu pobre mas rodeado e cheio do Amor que Ele mesmo havia de tornar presente no mundo realizando a promessa da transformação humana. Com Ele, o Amor tem capacidade de transformar a vida de uma pessoa e da sociedade.



Foi esse Amor que Jesus revelou e tornou presente; como Bom Samaritano cuidou de pessoas doentes, perdoou à mulher pecadora, foi pernoitar a casa de Zaqueu, um homem injusto, atendeu e curou pessoas estrangeiras, libertou pessoas dominadas pelo poder do mal, falou às multidões, ensinava os seus discípulos e todas noites ou de manhã cedo se dedicava ao ‘encontro’ orante com o Pai.



Muitas pessoas vão trabalhar mais porque é Natal, outras estarão mesmo de serviço na Noite e Dia de Natal, outras ainda estarão abatidas por dificuldades, problemas ou isolamento ou falta de saúde. Outras ainda desgostosas por razões particulares. Mas a mensagem de Natal é para todos.

O Natal não pode esquecer a sua origem: na simplicidade de Jesus Me- nino nascido em Belém, Deus tornou-se presente no mundo, realizando as suas promessas e recriando cada pessoa humana como sua imagem e semelhança. Ninguém está fora deste sonho de Deus. Beneficiários desta graça, as muitas iluminações de Natal nos lembrem: Jesus veio como Luz do mundo e desafia-nos a todos, como enviados, a sermos portadores dessa Luz. Se queremos a Paz no mundo, comecemos por nós. Assim, a vida tem missão: cada pessoa é convidada a ser confiante e presença da Luz do Amor e da paz no mundo. Foi assim o Menino do presépio de Belém.

Para todos Boas Festas de Natal com alegria e esperança.





D. José Traquina

Bispo de Santarém