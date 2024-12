Dia 6 às 17h59 começa o Presépio Vivo de Almeirim

É com grande entusiasmo que a Academia CLASS 20, Escola Secundária Marquesa da Alorna , através do Curso Profissional de Apoio à Infância, e outros parceiros de educação anunciam a realização da Presépio Vivo 2025 – V Edição.



Este evento pretende ser uma recriação do nascimento de Jesus, que terá lugar no próximo dia 6 de janeiro, pelas 17 horas e 59 minutos. Este evento destina-se a toda a comunidade de Almeirim, que poderá participar como figurante ou como personagens principais ou secundárias.

Para que este evento alcance aos mais elevados patamares cultural e recreativo, a CLASS 20 pretende atingir os seguintes objetivos:

Promover a tradição cultural e religiosa: Os participantes irão recriar algumas cenas do nascimento de Jesus e cenas do quotidiano quer no desfile, ao longo do percurso, abaixo apresentado, quer no Mercado Municipal, através de uma representação.

Incentivar o envolvimento comunitário: pretende-se mobilizar todos os convidados e restante comunidade educativa em torno deste evento, que valoriza a cultura, a história e a gastronomia locais.

Divulgar Almeirim como destino turístico: pretende-se, em colaboração com todos os envolvidos, atrair visitantes de várias regiões, dinamizar a economia local e promover a nossa identidade.

Fomentar a criatividade e inovação: pretende-se desafiar os participantes a criar cenários reais, pequenas mostras etnográficas (cânticos, danças, oficinas ou pequenas representações, através de objetos, trajes, iguarias, instrumentos e acessórios que enriqueçam a experiência de todos.

Educar e sensibilizar: pretende-se transmitir valores essenciais como solidariedade, humildade e generosidade.



“Assim, gostaríamos de juntar todas as associações culturais, recreativas e educativas do concelho, MovAlmeirim, restauração, instituições religiosas e restante comunidade. O envolvimento e a colaboração de todos são essenciais para o êxito deste projeto”, destaca a direção da CLASS 20.