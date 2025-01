Operação Natal e Ano Novo com mais cinco vítimas mortais e mais oito feridos graves

A Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR) revela que no período de Natal e do fim de ano, entre 18 de dezembro de 2024 e 2 de janeiro de 2025, registaram-se 5.499 acidentes (menos 502 que no período homólogo anterior), dos quais resultaram 25 vítimas mortais (mais cinco do que em igual período do ano passado), 115 feridos graves (mais 8) e 1.692 feridos leves (mais 13).

Duas das mortes registadas neste período ocorreram no distrito de Santarém. Uma das vítimas mortais na região, foi um homem de 74 anos, que morreu na sequência num despiste de um motociclo em reta, no dia 1 de janeiro, na Rua da Escola, em Peralva, concelho de Tomar. A outra vítima foi um homem de 37 anos, que também morreu na sequência de despiste de um motociclo em reta, no dia 21 de dezembro de 2024, na EN119, ao Km 46,020, em Biscainho, concelho de Coruche.

Segundo a ANSR, face ao período homólogo de 18 de dezembro de 2023 a 2 de janeiro de 2024, a sinistralidade rodoviária registada traduziu-se num aumento de 25% no número de vítimas mortais, de 7,5% no número de feridos graves e de 0,8% no número de feridos leves, mas teve uma diminuição de 8,4% no número de acidentes.

As 25 vítimas mortais resultaram de 25 acidentes nos distritos de Aveiro (2 vítimas mortais), Beja (1 vítima mortal), Braga (2 vítimas mortais), Castelo Branco (1 vítima mortal), Faro (3 vítimas mortais), Guarda (1 vítima mortal), Leiria (3 vítimas mortais), Lisboa (6 vítimas mortais), Porto (1 vítima mortal), Santarém (2 vítimas mortais), Setúbal (2 vítimas mortais) e Viseu (1 vítima mortal).

Nos restantes seis distritos do Continente – Bragança, Coimbra, Évora, Portalegre, Viana do Castelo e Vila Real – bem como na Região Autónoma da Madeira e na Região Autónoma dos Açores, o objetivo de zero mortos nas estradas portuguesas foi atingido.

Cerca de 64% das vítimas mortais registaram-se na Rede Municipal (16 vítimas mortais): 13 em arruamentos e 3 em Estradas Municipais. Por outro lado, aproximadamente 36% das vítimas mortais decorreram de acidentes na Rede Rodoviária Nacional (9 vítimas mortais): 4 em Estradas Nacionais, 3 em Autoestradas, 1 no Itinerário Principal e 1 em Itinerário Complementar.

Nos acidentes com vítimas mortais predominaram os despistes (16), que originaram 16 vítimas mortais (64% do total), e envolveram 8 veículos ligeiros, 7 motociclos, 1 quadriciclo e 1 veículo agrícola. Houve ainda 6 colisões, que originaram igual número de vítimas mortais e envolveram 9 veículos ligeiros, 2 motociclos e 2 velocípedes, bem como 3 atropelamentos, que envolveram 3 veículos ligeiros e que originaram 3 vítimas mortais.

As 25 vítimas mortais, 21 do sexo masculino, e quatro do sexo feminino, tinham idades entre os 19 e 76 anos.

12,1 milhões de veículos fiscalizados: um aumento de 6,3% face ao período homólogo

No período de 18 de dezembro de 2024 a 2 de janeiro de 2025, foram fiscalizados 12,1 milhões de veículos, quer presencialmente, pela Guarda Nacional Republicana (GNR) e pela Polícia de Segurança Pública (PSP), quer através de controlo por radar, pela GNR, pela PSP e pela Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), o que representou um aumento de 6,3% face ao período homólogo em que foram fiscalizados 11,4 milhões de veículos.

Do total dos veículos fiscalizados, foram registadas 65,8 mil infrações, distribuídas conforme quadro abaixo, resultando numa taxa de infração (n.º total de infrações/n.º total de condutores/veículos fiscalizados) de 0,55%, 12,7% abaixo da taxa de infração registada no período homólogo 2023/2024 (0,62%).

Relativamente à velocidade, foram fiscalizados 11,9 milhões de veículos, dos quais 10,2 milhões pelo SINCRO – Sistema Nacional de Controlo de Velocidade (85,8% do total), da responsabilidade da ANSR.

Dos veículos fiscalizados por radar de velocidade, 37,8 mil circulavam com excesso de velocidade, dos quais 7,7 mil foram detetados pelos radares da GNR e da PSP e 30,1 mil pelos da ANSR, resultando numa taxa de infração (n.º total de infrações/n.º total de veículos fiscalizados) de 0,32%, inferior à registada no período homólogo (0,36%).

No que diz respeito à condução sob o efeito do álcool, foram submetidos ao teste de pesquisa de álcool 138,0 mil condutores, tendo 1.790 apresentado uma taxa de alcoolemia superior à máxima permitida, do que resultou um total de 894 detenções (taxa de álcool no sangue igual ou superior a 1,2g/l) e 896 contraordenações rodoviárias (taxa de álcool no sangue abaixo de 1,2 g/l). A taxa de infração (n.º total de infrações/n.º total de testes de pesquisa de álcool realizados) foi de 1,30%, abaixo da taxa verificada no período homólogo anterior (1,48%).