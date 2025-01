Alunos distinguidos em casa a estrear 

O dia 14 de dezembro de 2024 vai ficar na história dos 135 alunos distinguidos, em relação ao ano letivo de 23/24, com o prémio Dr. António Cláudio, mas também no concelho porque este evento serviu para fazer a antestreia do remodelado IVV, Imóvel de Valências Variadas.

Conheça todos os alunos premiados:

5.º Ano

Primeiros lugares

Maria Amélia Bermejo Honório Torres; Maria do Céu Marcos Fernandes; Rodrigo Henriques Calado.

Menções honrosas

Christiane Micaela Silva dos Santos; Davi Leonardo Rocha; João Matias Rodrigues Sequeira Pedro; Maria Carolina Lázaro Fidalgo, Maria Rita dos Santos Cláudio; Matilde Gomes Pardal; Miguel Costa Pereira; Santiago Coelho Eduardo; Xavier Moreira Campos Raposeira.

6.º ano

Primeiros lugares

Adriana Thilakhsi Cerqueira; Bernardo Seixas Veiga; Catarina Pedroso Fortunato; Constança Puga Marques da Cruz Domingos; Emma Guimarães de Souza; Francisca Simões da Cunha; Francisco Antunes Sirage; Inês Nunes Bento Coutinho Russo; Isa Ribeiro Dias; Lourenço Filipe Latas Lopes da Costa; Luana Sofia Gonçalves Falcão; Maria Conde Prates Felício; Maria Helena Branco Rolim; Maria Leonor Semedo Marques Inês; Rafael Alberto Gomes; Sofia Isabel Nogueira Marques; Vasco Ramos de Almeida.

Menções honrosas

João Bernardo Ribeiro Taínha; Manuel João Tavares de Almeida Ribeiro; Margarida Vieira da Silva; Maria Inês Casebre Graça; Marta Sofia Fatia Pereira; Miguel Ângelo Pedro Rebelo; Moisés de Jesus Correia Lopes; Sofia Maria Casimiro Campos Rodrigues e Marques.

7.º ano

Primeiros lugares

Carlota Cláudio Simões; Carolina Alberto Franco; Duarte Miguel Santos Paulino; João Tomás Nobre Militão; Mariana Alves Simões; Ridhaan Dang.

Menções honrosas

Alexandre Estêvão da Silva; Artur Alexandre da Silva; Daniela Pereira da Silva; Gabriel Passeiro dos Santos; Iara Naísa do Vale Rocha; Íris Maria Coelho Bento; Lara Alexandra Marques Felícia; Maria do Carmo de Oliveira Pisco Simões; Mariana Campos Pereira; Matilde Paixão Grácio; Rita Henriques da Cruz Eloio; Vicente Apolinário dos Santos Cavaleiro.

8.º ano

Primeiros lugares

Afonso Alexandre da Silva Antunes Guerra; Diogo Tomé Santos; Eva Evaristo; Mafalda Pinhal do Canto; Maria Madalena Lopes Pratas Simões; Pedro Cruz Sardinheiro; Raquel Sofia Gonçalves Falcão; Ravi Gabriel de Jesus Sousa da Silva; Tiago Rafael da Costa; Xavier Lindinho Martins Seoane Bento.

Menções honrosas

Alexandra Troca da Silva; Francisco Rodrigues Anunciação; Henrique Martim da Costa Mourão; Inês Filipe Caetano Martins Ferreirinho; Leonor Matilde Alagôa Arsénio de Oliveira; Madalena Ferro Pereira; Marta Sofia Figueiredo Carvalho; Martinho Estevam de Almeida; Teresa Maria Escobar Caramel; Tomás Oliveira Henriques.

9.º Ano

Primeiros lugares

Margarida Pedroso Fortunato; Martim Lopes Apolinário; Sofia dos Santos Dias; Xavier Emanuel de Charana Agostinho.

Menções honrosas

Inês Alfaro da Silva; Inês Margarida Alberto Gomes; Leonor Maria Caniço Arsénio; Maria Inês Constantino Delares Faustino; Mariana Castro de Amaral; Matilde Marques Dias Boavida Castelo; Matilde Rodrigues Aranha; Rodrigo Faria Contente.

10.º ano

1.º Leonor Dias Boiça; 2.º Dinis Elisiário Moreira; 3.º Matilde dos Santos Barreiro.

Menções honrosas

Caetana Pereira Branco; Carolina de Carvalho Godinho; Francisca Isabel da Silva Figueiredo; Guilherme Dias Duarte; Leonor Colaço e Castro; Madalena Duarte Cunha; Maria Francisca Laudácias de Almeida Azevedo Moniz; Maria Helena Lucas Casqueiro; Matilde Duarte Cunha; Petra Lindinho Martins Seoane Bento; Tomás António Victal.

11.º Ano

1.º Carolina Montez da Conceição; 2.º João Pedro Rodrigues Esteves; 3.º Leonor Nunes Bento Coutinho Russo e Mariana Oliveira Duarte.

Menções honrosas

Afonso Alberto Franco; Afonso Alcobia Gil; Beatriz Henriques de Paiva; Bernardo Alexandre Bento Simas Rafael; Patrícia Filipa Alves do Sal; Pedro David Cipriano Pereira; Ranadhya Dang; Sérgio Duarte de Azevedo Machado.

12.º ano

Primeiros

Carolina Guardiano Venceslau; Tiago Miguel de Brito Vitória; Diana Bastos Damas.

Segundos

Ana Carolina Mesquita Borda d ́Água; Guilherme André Pereira Valente.

Menções honrosas

Carlota Sampaio Tomé; Diana Filipa da Rocha Lúcio; Duarte Cláudio Simões; João Francisco da Rosa Rodrigues; João Guilherme da Costa Mourão; João Maria Marques Dias Boavida Castelo; Júlia Diana Bonescu; Madalena Ambrósio Almeida; Maria Amendoeira Moita; Maria Leonor Catela Geada; Maria Leonor Roque Caniço; Mariana Filipe Caetano Martins Ferreirinho; Martinho da Ponte Cerdeira; Rafael Marques dos Santos Silva Xavier; Salvador Filipe Jesus Sousa da Silva; Simão Pedro Tomé Simões; Tiago Miguel Caipira dos Santos.

António Cláudio faleceu em março de 2019. Foi etnógrafo e folclorista, músico, historiador e poeta. Dedicou uma grande parte da sua vida à cultura, nomeadamente, à história local e às tradições populares de Almeirim.

Foi vereador da Câmara Municipal de Almeirim durante dezasseis anos e dirigiu a Biblioteca Municipal de Almeirim, onde desenvolveu um trabalho notável ao nível da pesquisa e divulgação de aspetos históricos e sociais do concelho de Almeirim, tendo sido o responsável pela edição do Boletim Municipal e dos Cadernos Culturais.

Desde sempre sensível às questões culturais, António Cláudio promoveu diversos espectáculos sócio-culturais e recreativos, produziu e apresentou programas radiofónicos, colaborou assiduamente na comunicação social de âmbito regional, e escreveu diversas peças de teatro e livros de poesia.

Licenciado em História, António Cláudio foi músico filarmónico e membro fundador do Rancho Folclórico da Casa do Povo de Almeirim, a cuja direção presidiu durante largas décadas. Integrou a Comissão Executiva do Festival Internacional de Folclore de Santarém, e foi membro da Federação do Folclore Português, tendo integrado o Conselho Técnico Regional do Ribatejo e presidido à Assembleia Geral da Federação.