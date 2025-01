Orfeão e Escuteiros cantam as janeiras ao Rotary Club de Almeirim

Na passada sexta-feira, dia 3 de janeiro, pelas 21h00, elementos do Orfeão de Almeirim e do Agrupamento 404 – Corpo Nacional de Escutas cumpriram a tradição e cantaram as Janeiras ao Rotary Club de Almeirim.

A partir do Natal até aos Reis, grupos de pessoas percorrem as ruas a cantar e a tocar anunciado o nascimento do Menino e desejando um Ano Novo próspero “aos senhores da casa”. Em tempos idos, pedia-se em troca “as sobras do Natal” mas, atualmente, estas “sobras” são uma forma de prestar apoio a grupos ou associações locais que de outra forma teriam dificuldade em cumprir os seus objetivos.

Para o Rotary Club de Almeirim esta é uma tradição que deve ser preservada pelo simbolismo de participação ativa na comunidade e espírito de partilha que a reveste, dois princípios fundamentais para o movimento rotário.

Cumprida a tradição, houve a confraternização entre os elementos do Orfeão e dos Escuteiros de Almeirim e elementos do Rotary Club de Almeirim, do NRDC (Núcleo Rotary de Desenvolvimento Comunitário) e do Interact (Clubes Rotário para jovens dos 12 aos 18 anos).