Depressão Hermínia: Almeirim sob aviso amarelo devido a chuva e vento forte

O concelho de Almeirim vai estar sob aviso amarelo a partir da madrugada de segunda-feira, dia 27 de janeiro, devido precipitação persistente, por vezes forte, acompanhada de trovoada e rajadas de vento até aos 80 quilómetros por hora.

Na região, o aviso amarelo de vento forte vai estar em vigor entre as 00h00 e as 18h00 e o aviso amarelo para a precipitação persistente, por vezes forte, será entre as 3h00 e as 9h00. O aviso amarelo é emitido quando há situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil elevou para o nível de alerta para laranja devido ao agravamento das condições meteorológicas. A proteção Civil recomenda que os cidadãos se afastem das zonas de maior risco, como é o caso dos locais junto ao mar e tenham maior cautelas na deslocação por causa da chuva, da neve e do gelo na estrada.

A chuva e o vento estão para ficar nos próximos dias.