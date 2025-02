“O objetivo é manter a maioria absoluta”

Joaquim Catalão é o candidato do partido socialista à Câmara Municipal de Almeirim. Explica o que mudou para aceitar o desafio de continuar a vida política ativa e do quanto Pedro Ribeiro foi importante na decisão de querer suceder.

O que o levou a aceitar o desafio do PS Almeirim para ser candidato?

Essencialmente, a forte ligação que tenho a Almeirim e às suas gentes e também sentir que tenho competências pessoais, técnicas e políticas para continuar a desenvolver o Concelho de Almeirim e mantê-lo como uma referência a nível regional.

Mas chegou a dizer no passado que se ia afastar da política. O que mudou?

Sim, é verdade. A minha esposa (Anabela) esteve em Timor num projeto de cooperação do Instituto de Camões entre setembro de 2020 e dezembro de 2021 e, quando voltou, decidimos que o nosso futuro, a médio prazo, passaria por participar, em conjunto, em projetos de cooperação no exterior e foi com esse objetivo que fiz uma Pós-Graduação em Gestão de Projetos para a Cooperação e Desenvolvimento, na Universidade Católica de Lisboa, por isso, a decisão de me afastar da vida política. Mas, ao longo destes últimos anos, tenho recebido da parte da população do nosso concelho o incentivo para continuar a participar de forma ativa na vida política do nosso concelho. Outra razão prende-se com o aparecimento de forças políticas extremistas, o que nos obriga a todos a combater esses protagonistas e cá estou eu a contribuir para que tal não aconteça.

Pedro Ribeiro apoiou a sua decisão?

Sim! O Pedro esteve sempre comigo desde a primeira hora.

Foi um dos maiores impulsionadores à sua candidatura?

O Pedro foi uma das pessoas que insistiu para que avançasse com a minha candidatura.

Porque acha que é o melhor candidato?

Quem vai dizer se sou o melhor candidato são os eleitores do Concelho de Almeirim. O que eu sinto é uma preparação pessoal para fazer face aos desafios que o cargo de Presidente de Câmara encerra, nomeadamente, encontrar respostas para as necessidades da população e continuar o trabalho que o Partido Socialista tem vindo a realizar no nosso Concelho nos últimos 34 anos.

Já definiu a equipa que gostava de ter a trabalhar consigo? Quem são?

É um trabalho que ainda está a ser feito. Quanto aos nomes oportunamente serão divulgados.

Vai trabalhar com algumas das pessoas da estrutura que já existe?

Como já referi, oportunamente serão divulgados os nomes, das pessoas que vão fazer parte da minha equipa. Haverá grandes diferenças entre liderar a junta e a autarquia.

Quais são no seu entender?

Claro que existem grandes diferenças entre estar à frente da Junta ou da Câmara. A Junta é uma visão mais micro, mais próximo da população. A Câmara é uma visão mais macro, o foco é o concelho como um todo. Depois temos a diferença da dimensão, tanto em recursos humanos, recursos financeiros e competências atribuídas, estamos a falar de realidades diferentes.

Quais as linhas gerais do que quer para o concelho?

Nos últimos anos foram feitos grandes investimentos em equipamentos e infraestruturas por todo o concelho, alguns dos quais ainda estão em conclusão e outros aguardam o lançamento do respetivo concurso público. O concelho está bem servido de equipamentos e, no próximo mandato, uma das prioridades é o reforço da higiene e limpeza urbana, requalificação dos espaços urbanos e espaços verdes. Reforçar a economia local, nomeadamente os setores agrícola, vinícola e gastronómico, o IVV vai dar um grande contributo para a divulgação dos nossos produtos e a criação de motivos (como por exemplo, a abertura do museu no antigo edifício das escolas velhas e a criação de rotas turísticas por todo o concelho) para quem nos visita para comer, possa prolongar a sua estadia por mais tempo, e visitar todo o nosso concelho, certamente que vai contribuir para esse reforço da nossa economia. Manter as apostas na educação, desporto, cultura e reforçar a aposta na sustentabilidade ambiental, através do recurso às energias renováveis nos edifícios públicos e da mobilidade sustentável.

O objetivo é manter a maioria absoluta?

Sim! O objetivo é manter a maioria absoluta.

Não estranha não se conhecer mais nenhum candidato?

Cada partido tem os seus prazos e é normal que, a partir de janeiro, sejam apresentados os diversos candidatos. Cabe a cada partido definir a sua estratégia autárquica.